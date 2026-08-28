Em primeiro guia, candidatos ao Senado por PE exaltam origens e projetos na vida pública

Candidatos ao Senado Federal por Pernambuco em 2026 (Fotos: Maurício Ferry/DP Foto; Karol Rodrigues/DP Foto; Saulo Cruz/Agência Senado; Melissa/DP Foto; Nando Chiapetta/Arquivo DP; Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Os candidatos ao Senado Federal por Pernambuco exibiram, nesta sexta-feira (28), os primeiros programas do guia eleitoral gratuito para as eleições de 2026. Na pauta, os postulantes reforçaram a importância de suas trajetórias políticas e profissionais, elencaram as principais prioridades para eventuais mandatos e reforçaram o vínculo com candidaturas nacionais.

A coligação Pernambuco de Coração, da governadora Raquel Lyra (PSD), foi responsável pela abertura do guia, com 2 minutos e 32 segundos à disposição. Eduardo da Fonte (PP) exibiu um trecho de um discurso em uma atividade de campanha.

“O que nos une é levar aos quatro cantos do estado de Pernambuco a saúde, a comida, o respeito, a dignidade. Para a gente se colocar no lugar de uma mãe que tem uma criança com autismo. Poder transformar os nossos mandatos com ações que possam transformar a vida das pessoas”, disse.

Completando a chapa, Túlio Gadêlha (PSD) ressaltou o vínculo com o município de Camocim de São Félix. De acordo com o candidato, apesar de ter nascido no Recife, foi na cidade agrestina onde teve seu primeiro contato com o trabalho rural.

“Essas memórias da minha infância me fazem ser o sujeito que sou hoje. Por isso que a gente luta todos os dias no Congresso, para garantir água, dignidade. Porque a gente conhece de perto a realidade do pernambucano”, afirmou.

Já a Frente Popular de Pernambuco, coligação do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), teve direito a 2 minutos e 43 segundos para os candidatos à Casa Alta. A abertura ficou a cargo de Humberto Costa (PT), que relembrou os principais feitos da carreira política, como a implementação do programa Farmácia Popular quando era ministro da Saúde do primeiro governo de Lula.

O senador também dedicou o tempo a uma mensagem direta do presidenciável petista. “Para seguir trabalhando pelo Brasil e pelo povo de Pernambuco, é preciso reeleger um senador preparado e alinhado com o nosso projeto”, declarou Lula no guia.

Marília Arraes (PDT) também reforçou a vinculação ao “time de Lula” e buscou abranger as diversidades regionais em sua fala. “Tem gente que olha esse mapa [de Pernambuco] e vê a distância. Eu vejo o mesmo povo. Porque a mulher que enfrenta a seca no sertão é a mesma que enfrenta a subida do morro depois de um dia todo de trabalho. Quando o vaqueiro se benze no agreste, a fé é a mesma do recifense que vai até a igreja”, narrou a pedetista.

Com 21 segundos de tempo, a Frente Pernambuco de Luta, do candidato a governador Ivan Moraes (PSOL), foi representada pelo candidato ao Senado Paulo Rubem Santiago (Rede). O programa trouxe recortes de sua trajetória acadêmica, como professor e doutor em Educação. “Minha vida sindical e profissional tem sido dedicada à defesa da escola pública de qualidade e da valorização dos seus profissionais na educação básica e no ensino superior”, disse.

O guia foi encerrado com a participação do candidato Mendonça Filho (PL), que teve disponível 1 minuto e 23 segundos. O deputado federal utilizou o tempo para pontuar o vínculo com a família e a cidade de Belo Jardim, no Agreste pernambucano.

“Nunca na vida busquei caminho fácil. Sempre busquei caminho que tocasse meu coração e a minha alma. E vivi a experiência prática de mudar a vida das pessoas”, afirmou o ex-ministro. O parlamentar também citou projetos que participou da implementação ao longo da vida política.

