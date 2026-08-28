Raquel, João e Ivan: veja como foi o primeiro guia eleitoral de cada candidato

Programas exibidos nesta sexta-feira (28) marcaram a estreia da propaganda eleitoral para o Governo de Pernambuco no rádio e na televisão; enquanto Raquel apostou no balanço da gestão, João destacou parceria com Lula e Ivan apresentou sua trajetória

Com tempos e estratégias diferentes, Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) escolheram caminhos distintos para se apresentar ao eleitorado (Fotos: Rafael Vieira/DP Foto, Edson Holanda e Karol Rodrigues/DP Foto )

Os candidatos ao Governo de Pernambuco estrearam, nesta sexta-feira (28), seus primeiros programas no guia eleitoral de televisão. Com tempos e estratégias diferentes, Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) escolheram caminhos distintos para se apresentar ao eleitorado e dar o pontapé inicial na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.



A governadora e candidata à reeleição apostou em uma mensagem de continuidade, com balanço de realizações do primeiro mandato e um tom pessoal. João Campos priorizou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apresentou novas promessas para o estado, especialmente na área da saúde. Já Ivan Moraes utilizou o espaço para resgatar sua trajetória profissional, atuação em movimentos sociais e passagem pela Câmara do Recife.



Raquel Lyra aposta em balanço da gestão e discurso pessoal



No primeiro guia, Raquel Lyra buscou apresentar ao eleitor um balanço dos resultados de sua gestão e reforçar a ideia de que o estado avançou durante seu primeiro mandato. Em uma peça de cerca de quatro minutos, a governadora também adotou um tom pessoal ao falar sobre o período em que assumiu o comando de Pernambuco.



Raquel afirmou que se tornou governadora “no momento mais difícil da minha vida”, em referência à morte do marido, o empresário Fernando Lucena. Segundo ela, estar à frente do estado permitiu “seguir em frente, cuidar dos meus e cuidar de Pernambuco”.



A candidata também afirmou que não encontrou “a casa arrumada” ao assumir o governo e destacou a passagem por diferentes regiões de Pernambuco. Entre as ações citadas no programa estão a geração de empregos com carteira assinada, o crescimento da economia, a recuperação de estradas, reformas de hospitais e a construção de creches.



Ao final, Raquel pediu o voto do eleitor para permanecer no cargo e associou a continuidade da gestão à entrega de obras e serviços. “Eu quero ser governadora de Pernambuco para continuar liderando esse estado pelos próximos anos”, afirmou.



João Campos coloca Lula no centro do primeiro programa

A estratégia de João Campos foi marcada pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao lado do petista, o candidato do PSB apresentou a aliança entre os dois como um dos pilares de sua campanha ao Governo de Pernambuco.

O programa também recuperou realizações da gestão de João à frente da Prefeitura do Recife, como a ampliação de vagas em creches, obras nos morros, a construção do Hospital da Criança e a expansão da atenção básica em saúde.

A campanha apresentou João como parte de uma tradição política associada a nomes como Miguel Arraes e Eduardo Campos e defendeu que Pernambuco tem “pressa de voltar a liderar”. A ideia apresentada no guia é que a união com Lula possa abrir caminho para um novo ciclo de investimentos no estado.

Na área da saúde, João destacou a promessa de construir quatro novos hospitais: o Hospital do Vale do São Francisco, em Petrolina; uma unidade no Sertão do Araripe; o Hospital da Criança do Agreste; e o Hospital Geral Metropolitano.

A maior das obras anunciadas é justamente o hospital metropolitano, que João classificou como “o maior hospital público do Nordeste brasileiro”. Segundo o candidato, a unidade terá mais de 900 leitos e contará com mais de 5 mil profissionais.

No encerramento, Lula apareceu pedindo diretamente o voto dos pernambucanos para João Campos. “Peço seu voto para o companheiro João Campos para ser governador de Pernambuco. Vamos juntos!”, declarou o presidente.

Ivan Moraes apresenta trajetória e busca se diferenciar

Ivan Moraes escolheu uma estratégia mais biográfica. O candidato da federação PSOL/Rede utilizou o primeiro programa para contar ao eleitor sua trajetória profissional e política, com destaque para a atuação como jornalista, em organizações de defesa de direitos e nos dois mandatos como vereador do Recife.

“Já trabalhei em jornais e rodei Pernambuco todinho atrás de gente que faz a diferença. Há mais de 20 anos, participo de organizações que lutam por direitos”, afirmou Ivan.

O candidato apresentou sua entrada na política eleitoral como consequência de uma insatisfação com a própria atividade política. “Indignado com a política, me tornei vereador e fiz história no Recife”, declarou.

O programa também resgatou a eleição de Ivan para a Câmara Municipal do Recife em 2016, quando se tornou o primeiro representante do PSOL eleito para o Legislativo municipal. Em 2020, ele foi reeleito.

A campanha destacou ainda a atuação do mandato em pautas como direitos humanos, participação popular, comunicação, igualdade racial e sexual e políticas urbanas. Ao se apresentar como uma alternativa aos grupos políticos tradicionais, Ivan reforçou a independência como uma das marcas de sua candidatura.

“Não tenho parentes na política, não estou aqui à toa”, afirmou, antes de apresentar sua candidatura ao Governo de Pernambuco.

Propaganda eleitoral

O guia eleitoral estreou nesta sexta-feira (28) com os programas dos candidatos aos governos estaduais, ao Senado e à Câmara dos Deputados.

Em 2026, serão dois blocos diários de 25 minutos. No rádio, os programas vão ao ar das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25. Na televisão, a transmissão ocorre das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.