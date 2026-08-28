Em primeiro guia eleitoral, Raquel Lyra faz balanço da gestão e aposta no "olho no olho"

Por cerca de quatro minutos, Raquel usa um tom pessoal e afirma que se tornou governadora "no momento mais difícil da minha vida"

Raquel Lyra (PSD) (Reprodução)

No primeiro guia eleitoral para a televisão, divulgado nesta sexta-feira (28), a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (28), fez um balanço da sua gestão e apostou no "olho no olho". Por cerca de quatro minutos, Raquel usa um tom pessoal e afirma que se tornou governadora "no momento mais difícil da minha vida", referindo-se à morte do marido, o empresário Fernando Lucena, e que estar à frente do estado a permitiu "seguir em frente, cuidar dos meus e cuidar de Pernambuco".

Em outro trecho, Raquel diz que não pegou "a casa arrumada" e que percorreu todas as regiões do estado, da capital à zona rural. No discurso, ela também lista entregas como a geração de emprego com carteira assinada, crescimento da economia do estado, recuperação de estradas, reforma de hospitais e construção de creches.

"O mais importante de tudo é ver o nosso povo voltando a acreditar em si mesmo, resgatar a autoestima de uma gente", declarou. Lyra encerra a primeira peça pedindo voto para continuar no cargo. "Eu quero ser governadora de Pernambuco para continuar liderando esse estado pelos próximos anos, para fazer a água chegar na torneira, a estrada chegar na porta, a oportunidade chegar onde as pessoas precisam."

Propaganda eleitoral

O guia eleitoral estreou, nesta sexta-feira (28), com os programas dos candidatos à Presidência da República, governos estaduais, senadores e à Câmara dos Deputados, no rádio e na televisão.

Segundo definição da Justiça Eleitoral, no pleito de 2026, serão dois blocos diários de 25 minutos. No rádio, os programas serão exibidos das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25. Na televisão, a transmissão ocorrerá das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.