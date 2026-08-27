Raquel Lyra critica oposição e defende parcerias com Lula em evento no Recife

Raquel Lyra é candidata à reeleição em Pernambuco (Maurício Ferry/DP Foto)

A candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) respondeu às críticas que vem recebendo e defendeu seu modelo de gestão à frente do governo de Pernambuco, na noite desta quinta-feira (27), em discurso durante a inauguração do comitê do deputado Lula da Fonte (PP), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Sem citar nomes, Raquel afirmou que adversários a tentam "tirar do prumo e do propósito". "Tentaram fazer isso comigo o tempo inteiro. E sabe o que eu fiz? Coração no trabalho, entrega na rua. É muito mais do que televisão. Tiramos o governo do gabinete e botamos ele na vida do povo", declarou.

Raquel também rebateu críticas de que não seria próxima ao Governo Federal. Segundo ela, a aliança institucional com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria responsável por trazer investimentos para o estado. "Teve muita gente que fez discurso bonito o tempo inteiro, mas nos atrapalhou em Pernambuco e muito. Atrasar obras e ações, não querer que as coisas dessem certo", afirmou.

Ao lembrar do período em que foi prefeita de Caruaru, no Agreste do estado, Raquel disse que governou a cidade "sem R$ 1 de apoio do governo de Pernambuco". À época, o estado estava sob gestão de Paulo Câmara, então no PSB, o partido de João Campos, seu principal adversário.

"Sei bem qual é a diferença: tem governo que dá as mãos e tem um que vira as costas. É por isso que eu faço exatamente o contrário, permitindo que esses prefeitos e prefeitas possam ter obras e ações que permitam seu povo ser mais feliz no seu chão", concluiu.