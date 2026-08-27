Horário eleitoral começa nesta sexta (28) em Pernambuco; veja tempo dos principais candidatos

A propaganda em rede será exibida em dois blocos diários de 25 minutos. Na televisão, os horários reservados são das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55

Principais candidatos ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começa nesta sexta-feira (28) em Pernambuco e marca uma nova etapa da campanha para as eleições de 2026. Até 1º de outubro, candidatas e candidatos aos cargos de governador, senador e deputados terão espaço na programação das emissoras para apresentar propostas e buscar o voto do eleitor. A propaganda do primeiro turno será veiculada durante 35 dias.

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) definiu a ordem de exibição e o tempo destinado a cada partido, federação e coligação. Na disputa pelo Governo de Pernambuco, a Frente Popular de Pernambuco, que tem João Campos (PSB) como candidato, terá o maior tempo: 4 minutos e 21 segundos. A coligação Pernambuco de Coração, de Raquel Lyra (PSD), terá 4 minutos e 3 segundos. Já a Frente Pernambuco de Luta terá 35 segundos. A ordem definida para o primeiro dia será Frente Pernambuco de Luta, Frente Popular de Pernambuco e Pernambuco de Coração.

A partir do segundo dia, a ordem muda em sistema de rodízio. A legenda que aparecer por último em um dia passa a ser a primeira no dia seguinte. A distribuição do tempo é calculada pela Justiça Eleitoral considerando, entre outros critérios, a representação dos partidos na Câmara dos Deputados. Pela legislação, 90% do tempo são distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara e 10% de forma igualitária, observados os requisitos legais.

Quando o eleitor verá os candidatos

A propaganda em rede será exibida em dois blocos diários de 25 minutos. No rádio, os programas irão ao ar das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25. Na televisão, os horários reservados são das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

A programação será dividida por cargos ao longo da semana. Segundas, quartas e sextas-feiras serão destinadas à propaganda para presidente da República e deputado federal. Já terças, quintas e sábados serão os dias reservados para governador, senador e deputado estadual.

Com isso, a propaganda dos principais candidatos ao Governo de Pernambuco, João Campos e Raquel Lyra, será exibida três vezes por semana, nos dois horários destinados ao programa eleitoral em rede.

Senado terá quatro grupos na disputa pelo tempo de TV

Na corrida pelas duas vagas de Pernambuco no Senado, a Frente Popular de Pernambuco terá o maior tempo, com 2 minutos e 43 segundos. A coligação Pernambuco de Coração terá 2 minutos e 32 segundos, seguida pelo PL, com 1 minuto e 23 segundos, e pela Frente Pernambuco de Luta, com 21 segundos.

No primeiro dia, a ordem será Pernambuco de Coração, Frente Popular de Pernambuco, Frente Pernambuco de Luta e PL. Nos dias seguintes, também haverá o rodízio entre as legendas.

E os candidatos a deputado?

A distribuição também foi definida para as disputas proporcionais.

Entre os candidatos a deputado federal, a Federação União Progressista (União/PP) terá o maior espaço, com 2 minutos e 23 segundos. O PL aparece em seguida, com 2 minutos e 15 segundos, enquanto a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) terá 1 minuto e 52 segundos.

Também terão tempos superiores a um minuto o PSD, com 1 minuto e 1 segundo, e o MDB e o Republicanos, ambos com 1 minuto.

Na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a União Progressista terá 1 minuto e 47 segundos, seguida pelo PL, com 1 minuto e 41 segundos, e pela Federação Brasil da Esperança, com 1 minuto e 24 segundos.

O PSD e o MDB terão 45 segundos cada, enquanto Republicanos terá o mesmo tempo. Os demais partidos terão espaços inferiores a um minuto.

Além dos programas em bloco, os partidos, federações e coligações terão direito a inserções de propaganda no rádio e na televisão. Essas peças serão distribuídas ao longo da programação das emissoras de acordo com o plano de mídia elaborado pela Justiça Eleitoral.