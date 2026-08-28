Ivan Moraes usa trajetória em movimentos sociais para se apresentar em guia eleitoral

Candidato do PSOL afirma que candidatura é movida por insatisfação com a atual política do Estado

Ivan Moares (PSOL) em guia eleitoral para o Governo de Pernambuco (Foto: Divulgação)

O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) usou o guia eleitoral, exibido nesta sexta-feira (28), para apresentar ao eleitor sua trajetória profissional e política. Em uma peça de caráter biográfico, o candidato destacou a experiência como jornalista, a atuação em organizações de defesa de direitos e os dois mandatos como vereador do Recife.

“Já trabalhei em jornais e rodei Pernambuco todinho atrás de gente que faz a diferença. Há mais de 20 anos, participo de organizações que lutam por direitos”, afirma Ivan no vídeo.

A entrada na política eleitoral é apresentada no guia como uma consequência da insatisfação com a própria política. “Indignado com a política, me tornei vereador e fiz história no Recife."

Ivan foi eleito vereador do Recife pela primeira vez em 2016, tornando-se o primeiro representante do PSOL eleito para a Câmara Municipal. Em 2020, foi reeleito para um segundo mandato. Durante a passagem pelo Legislativo, seu mandato foi focado na atuação em pautas relacionadas aos direitos humanos, participação popular, comunicação, igualdade racial e sexual, além de políticas urbanas.

O guia também procura destacar a imagem de independência política do candidato. “Não tenho parentes na política, não estou aqui à toa”, afirma Ivan, antes de apresentar sua candidatura ao Palácio do Campo das Princesas.

A peça termina com o candidato estabelecendo uma ligação entre sua trajetória e o projeto eleitoral para o Estado. “Agora eu quero governar Pernambuco porque a gente merece muito mais”, declara.

A candidatura de Ivan Moraes é apresentada pela federação PSOL/Rede, com apoio do PCB, como uma alternativa à polarização entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB). Na pesquisa Quaest divulgada nesta semana, Ivan aparece com 1% das intenções de voto.