Ivan Moraes se reúne com Humberto Costa em meio à indefinição sobre segundo nome ao Senado

Candidato ao Governo de Pernambuco sinalizou Humberto como um dos possíveis nomes a receber apoio da Frente Pernambuco de Luta

Humberto Costa e Ivan Moraes discutiram apoio à reeleição de Lula (Foto: Divulgação)

O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) se reuniu, nesta quinta-feira (27), com o senador e candidato à reeleição Humberto Costa (PT-PE). O encontro teve como tema central a conjuntura política brasileira e os próximos passos do apoio à reeleição do presidente Lula (PT).

Ivan afirmou que o apoio ao petista na corrida pelo Planalto seria uma “necessidade do campo democrático” e que o PSOL não hesitou em decidir pela adesão à candidatura ainda no primeiro turno. No cenário nacional, a Federação PSOL/Rede integra a Coligação Brasil Pronto Pra Mais, ao lado de PSB, PDT e da Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV).

Em relação a Humberto, Moraes ressaltou novamente a unidade na disputa nacional em comum. “Aqui ele tem um lutador junto com o meu partido, junto com o PSOL, que não teve nenhuma dúvida da importância de Lula já no primeiro turno”, declarou.

O senador petista, por sua vez, reforçou o vínculo ao mencionar a trajetória de Ivan na Câmara dos Vereadores do Recife. “Um companheiro que tem uma história de luta, com dois mandatos de vereador. Mandatos extremamente combativos, com fortes vínculos com os movimentos sociais, com a luta dos trabalhadores”, disse Costa.

Segundo voto para o Senado

Nas eleições de 2026 em Pernambuco, a Coligação Frente Pernambuco de Luta, composta pela Federação PSOL/Rede e pelo PCB, anunciou apenas um candidato ao Senado na chapa majoritária, o ex-deputado federal Paulo Rubem Santiago (Rede). Como o pleito deste ano requer dois nomes para a Casa Alta, o segundo apoio da chapa segue em aberto.

Em sabatina no Diario de Pernambuco, na última segunda-feira (24), Ivan Moraes sinalizou que a escolha deve ficar entre Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), candidatos com quem afirmou manter boas relações.

No caso de Marília, o que pesaria mais seria o contexto local. “Me dou muito bem com Marília e o PSOL chegou a ser vice da candidatura de Marília quando ela estava no PT”, disse. Já com Humberto, o principal trunfo estaria na proximidade com o presidente. “Tenho uma relação extraordinária com o senador Humberto, ele foi ministro, enfim, é um cara que é bem conhecido da esquerda de Pernambuco e, talvez, hoje, quem está mais próximo ao presidente Lula”, afirmou na ocasião.

