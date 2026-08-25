Quaest: Raquel Lyra tem 44% e João Campos, 36% dos votos para governo de Pernambuco

Pesquisa Genial/Quaest foi divulgada nesta tera (25) (Fotos: Karol Rodrigues/DP; Karol Rodrigues/DP; Ingrid Veloso/Campanha Ivan Moraes)

A nova pesquisa da Genial/Quaest para o governo de Pernambuco aponta a governadora Raquel Lyra (PSD) com 44% das intenções de voto, enquanto o candidato João Campos (PSB) surge com 36% das intenções de voto no primeiro turno. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (25).

As últimas estatísticas estimadas pela Quaest, em julho deste ano, indicaram Raquel Lyra (PSD) com 44% das intenções de voto e João Campos (PSB) com 37% para o primeiro turno.

Neste cenário, indecisos configuram 12%, e brancos, nulos ou pessoas que afirmam que não irão votar, 7%.

Outros candidatos

No mesmo cenário, Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1%, enquanto Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO), Guilherme Fonseca (PSTU), Professor Jeremias do Banco (Democrata) têm 0% ambos.

Na pesquisa, foram ouvidos 1.302 eleitores entre os dias 21 e 24 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-07828/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.