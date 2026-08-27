Raquel Lyra compartilha vídeo que João Campos gravou para Amisadai

Ex-prefeito abençoou nascimento da filha do acusado por ataques e sua gestão municipal destinou recursos ao mesmo portal envolvido na denúncia de suposto "gabinete do ódio"; João nega ligação com Amisadai

Vídeo original estava postado no perfil do acusado (Instagram/ Reprodução)

Em meio a acusações de financiar ataques ao candidato ao governo do estado João Campos (PSB) por meio de um portal de notícias, a governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, postou no Instagram, na noite desta quinta-feira (27), um vídeo antigo que mostra saudações do ex-prefeito do Recife a Amisadai Andrade da Silva, apontado como figura central do suposto esquema.

O post traz um vídeo, publicado originalmente em 2022, em que João Campos manda um abraço para Amisadai pelo nascimento de uma filha. Com a legenda "mentira tem perna curta", Raquel também cita que a Prefeitura do Recife, na época da gestão do candidato, teria destinado recursos para o portal citado no esquema.

A publicação da governadora foi feita horas após a Frente Popular de Pernambuco, coligação liderada por João, anunciar uma série de medidas judiciais e administrativas contra um suposto “gabinete do ódio” operado pela gestão Raquel.

Por volta das 23h30, João usou o Instagram para rebater o post da governadora. "Quem deve explicações à Justiça sobre o uso de dinheiro público para destruir reputações não deveria usar a rede social para espalhar mentiras", publicou.

"O homem apontado pela imprensa como suposto chefe do Gabinete do Ódio do Governo de PE nunca foi meu amigo e nunca trabalhou em minha equipe. Já a candidata que me ataca não pode dizer o mesmo", disse. "Da minha parte, seguirei fazendo uma campanha limpa, à altura do que espera o povo pernambucano".

Entenda o caso

Na terça-feira (25), uma reportagem exibida pela TV Record mostrou uma gravação em que Amisadai, que é servidor da Caixa Econômica Federal e estava cedido ao Governo de Pernambuco, aparece falando do esquema. Ele foi exonerado pelo governo estadual após a divulgação da matéria.

Segundo a reportagem, Amisadai teria relatado a existência de uma estrutura com mais de 300 perfis e afirmado que os recursos para a operação seriam provenientes de contratos de publicidade do governo estadual.

Durante sabatina do Diario de Pernambuco, na quarta-feira (27), Raquel rebateu as acusações e afirmou que o caso está sendo tratado juridicamente e defendeu que sejam apresentadas provas das acusações.

A governadora disse ainda que sua campanha já teria denunciado ao TRE-PE mais de 430 perfis que classificou como “robotizados” e um suposto gabinete do ódio formado por mais de 40 perfis.