Flávio aposta no Nordeste para ampliar força na campanha presidencial

A presença de Gaspar na chapa foi apresentada por Flávio como uma forma de incorporar a região às decisões do governo federal (AFP)

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro (RJ), intensificou nesta quarta-feira (26) a agenda de campanha em Alagoas, em uma tentativa de aproximar sua candidatura do eleitorado nordestino. Ao lado do candidato a vice-presidente, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), Flávio participou de uma carreata em Arapiraca, no Agreste, após passar por Maceió.

“Uma carreata gigantesca, ser recebido dessa forma carinhosa, não tem preço. Estou me sentindo como se tivesse ganhado uma Copa do Mundo”, afirmou. Segundo ele, uma eventual gestão pretende ampliar investimentos na região em áreas como energia, infraestrutura e geração de empregos. “Vou olhar para o Nordeste com muito carinho”, disse.

A presença de Gaspar na chapa foi apresentada por Flávio como uma forma de incorporar a região às decisões do governo federal. O deputado alagoano, escolhido para a vice em agosto, tem atuação ligada à segurança pública e foi secretário da área em Alagoas. Para o candidato, a origem nordestina do vice pode ajudar a aproximar a chapa das demandas locais.

“É o Nordeste dentro do centro do poder, da tomada de decisão em Brasília”, afirmou Flávio. Gaspar, por sua vez, procurou reforçar a identificação da candidatura com o eleitorado da região. “Eu posso dizer como alagoano raiz, como nordestino raiz: o Flávio Bolsonaro é povão, não tem frescura, não tem esse negócio de ser autoridade”, declarou.

A segurança pública é outro eixo explorado pela dupla durante a passagem por Alagoas. Flávio citou a experiência de Gaspar no Ministério Público e à frente da Secretaria de Segurança do estado para justificar a escolha do vice. Segundo o candidato, o trabalho conjunto teria como prioridades o combate ao crime organizado, o fortalecimento das forças de segurança e mudanças na legislação penal.

Confira matéria no Correio Braziliense.