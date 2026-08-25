Sem vir a Pernambuco, Flávio recebe título de cidadão olindense de Jair Bolsonaro em Alagoas

Título de cidadão de Olinda, no Grande Recife, foi recebido pelo candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), nesta terça (25), durante agenda em Alagoas

Decisão determinou que Flávio não se encontrasse com Bolsonaro por 90 dias (Wilson Dias/EBC)

Sem agenda confirmada em Pernambuco, o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), recebeu o título de cidadão de Olinda do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (25), durante um compromisso de campanha em Alagoas.

A concessão de título de cidadão olindense a Jair Bolsonaro foi aprovada pela Câmara Municipal de Olinda, no Grande Recife, há mais de um ano, em abril de 2025. No entanto, ele nunca esteve na cidade para receber oficialmente a homenagem.

A proposta, feita pelo vereador Alessandro Sarmento (PL-PE), acabou aprovada com 14 votos favoráveis e apenas um contrário. Na época, movimentos sociais também realizaram protestos dentro e fora do plenário.

O vereador, que agora também é candidato a deputado estadual, viajou até Alagoas para entregar o título a Flávio, durante a abertura oficial da campanha dele na região Nordeste.

"Jair Bolsonaro representa a força dos nossos valores e da nossa luta. Esse título, aprovado pelos representantes de Olinda, é um reconhecimento legítimo da nossa cidade ao seu legado pelo Brasil", declarou.

Flávio em Pernambuco

Candidato a presidente, Flávio faltou a uma agenda em Pernambuco durante pré-campanha eleitoral e não tem compromisso oficial confirmado no estado até o momento.

A visita do senador chegou a ser confirmada pelo PL, no início de julho, mas foi cancelada na véspera.

