Trump ameaça com represálias econômicas "qualquer país" que ajudar Irã
Presidente norte-americano classificou sua estratégia como a "operação econômica mais esmagadora já empreendida"
Publicado: 19/08/2026 às 21:11
Bandeira do Irã (AHMAD AL-RUBAYE / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (19) uma nova campanha de pressão econômica contra o Irã e ameaçou com consequências "tremendas" qualquer país que ajude ou faça negócios com a República Islâmica.
"Hoje anuncio A OPERAÇÃO ECONÔMICA MAIS ESMAGADORA JÁ EMPREENDIDA CONTRA QUALQUER PAÍS! Será uma guerra econômica e um isolamento em uma escala sem precedentes", escreveu Trump na Truth Social.
"Também anuncio que QUALQUER país que permita que suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais ofereçam qualquer tipo de tábua de salvação ao Irã enfrentará, por sua vez, TREMENDAS consequências econômicas", acrescentou.