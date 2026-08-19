Irã afirma que os EUA buscam uma "saída digna" da região

Declarações surgem em meio à troca de acusações entre Washington e Teerã após o vencimento do memorando de entendimento de 14 pontos, que previa trégua para negociações de um acordo definitivo em 60 dias

"Na nova ordem regional, a intervenção de potências estrangeiras nas relações entre os Estados está diminuindo rapidamente", afirmou Qalibaf (SAFIN HAMID / AFP)

Autoridades do Irã afirmaram nesta quarta-feira (19) que os Estados Unidos buscam uma "saída digna" da região, em meio a um impasse na guerra e após o término do prazo de 60 dias para se chegar a um acordo entre Washington e Teerã, sem que haja previsão de novas negociações.

"Na nova ordem regional, a intervenção de potências estrangeiras nas relações entre os Estados está diminuindo rapidamente", afirmou o chefe da equipe de negociação do Irã e presidente do Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, durante sua visita ao Iraque.

"Os Estados Unidos buscam uma saída digna da região, e o projeto 'do rio ao mar' da entidade sionista não passa de um sonho quimérico", ressaltou Qalibaf, que considerou sua viagem ao país vizinho como um passo para "reforçar a nova ordem estabelecida na região" do Oriente Médio sem "ingerência estrangeira".

Essas declarações surgem em meio à troca de acusações entre Washington e Teerã após o vencimento do memorando de entendimento de 14 pontos, que previa uma trégua para negociar um acordo definitivo no prazo de 60 dias.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que "não há conversas nem diálogo" previstos com o Irã e que o bloqueio naval sobre o Estreito de Ormuz continua em vigor após o término do acordo assinado em junho passado.

Diante da falta de avanços diplomáticos, o chefe da Casa Branca intensificou suas mensagens a Teerã para que o país "se renda" e chegou a publicar uma imagem na qual declarava o estreito como "novo território" dos Estados Unidos, à luz do controle que Washington reivindica sobre a passagem estratégica.