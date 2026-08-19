TPI considera sanções americanas um 'ataque flagrante' à independência do tribunal

Na terça-feira (18), o governo dos Estados Unidos anunciou sanções à presidente do TPI, Tomoko Akane, e a um procurador-adjunto da corte

Juíza Tomoko Akane, do Tribunal Penal Internacional (TPI) (EVA PLEVIER/ANP/AFP)

O Tribunal Penal Internacional (TPI) criticou duramente nesta quarta-feira (19) os Estados Unidos pelas sanções adotadas contra sua presidente, ao classificar a medida como um "ataque flagrante" à independência do tribunal.

Na terça-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou sanções à presidente do TPI, Tomoko Akane, e a um procurador-adjunto da corte, como parte da campanha de Washington contra o que descreve como um órgão "corrupto e irremediavelmente politizado".

"As sanções constituem um ataque flagrante à independência de uma instituição judicial imparcial", afirmou o tribunal, com sede em Haia, em um comunicado.

"Medidas deste tipo, dirigidas contra juízes, procuradores e funcionários (...) minam o Estado de Direito", acrescentou a nota.

As sanções de Washington têm sido interpretadas como uma resposta às investigações do TPI contra Israel, aliado dos Estados Unidos. Em 2024, o tribunal emitiu uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pela guerra em Gaza.

As medidas adotadas por Washington proíbem os funcionários sancionados de entrar nos Estados Unidos e de efetuar transações no sistema financeiro americano.