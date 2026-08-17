Aprovação de Trump bate recorde negativo

Presidente dos EUA, Donald Trump ( MANDEL NGAN / AFP)

A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu para 33% na mais recente pesquisa Economist/YouGov, um novo recorde negativo no seu atual mandato. O resultado também se iguala ao menor índice de aprovação registrado por Trump durante o seu primeiro mandato, quando chegou a 33% em dezembro de 2017.

Os números do levantamento revelam um desgaste acentuado na popularidade de Trump. 64% desaprovam seu desempenho, sendo que 50% desaprovam fortemente. Enquanto somente 22% avaliam a economia como boa e 65% dizem que o país está no caminho errado. Margem de erro é de três pontos percentuais.

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A guerra contra o Irã e a alta do preço da gasolina que pressionou o custo de vida e a inflação são apontados como os principais fatores. Além disso, cerca de 80% dos norte-americanos também acreditam que o envolvimento dos EUA no conflito vai durar um longo período. Entre os democratas, o índice chega a 87%, enquanto entre os republicanos é de 71%.

Os números surgem alguns meses antes das eleições de meio de mandato, com os democratas liderando a disputa para o Congresso, tanto para o Senado quanto para a Câmara.