Emirados Árabes Unidos suspendem comércio e transações financeiras com Irã

Anúncio feito após suposto lançamento de mísseis contra os Emirados Árabes; Irã negou

Pescadores verificam suas redes e pequenos barcos na costa da cidade portuária de Bandar Abbas, no sul do Irã (Atta Kenare/AFP)

Os Emirados Árabes Unidos suspenderam todas as trocas comerciais e financeiras com o Irã, anunciou a diplomacia dos Emirados no X.

"Diante das escaladas regionais (...), foram suspensas, até novo aviso, todas as trocas comerciais e as transações financeiras com o Irã", declarou Afra Al Hameli, diretora de comunicação do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos.

Mais cedo, também no X, os Emirados Árabes Unidos acusaram o Irã de disparar dois mísseis balísticos contra seu território e afirmaram que nenhum dos projetos caiu em terra.

"As defesas aéreas dos Emirados detectaram dois mísseis balísticos lançados do Irã em direção ao país. O primeiro caiu fora das águas territoriais e o segundo caiu nas águas territoriais", informou o Ministério da Defesa.

Irã desmente

O Irã negou ter lançado mísseis contra os Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira (18), depois de Abu Dabi acusar Teerã de disparar dois mísseis balísticos contra navios no Golfo.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, “rejeitou categoricamente a afirmação dos Emirados Árabes Unidos de que o Irã havia lançado um míssil contra o país”, classificando-a como prejudicial à confiança regional e aos esforços de segurança.