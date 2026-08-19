Humberto prevê "derrame de dinheiro da extrema direita internacional" para interferir nas eleições

Para o senador petista, último governo Lula foi o melhor da história do PT e Brasil tem "padrão europeu" em determinados indicadores

Humberto Costa (PT) em encontro com a imprensa no Recife (Foto: Roberto Stuckert Filho)

Senador em busca do terceiro mandato consecutivo, Humberto Costa (PT) revelou preocupação em torno de possíveis tentativas de influência externa nas eleições brasileiras deste ano. Em encontro com veículos de imprensa, nesta quarta-feira (19), na Zona Norte do Recife, o candidato afirmou que existe uma “vigília permanente” entre partidos de diferentes países sobre o processo eleitoral e disse que representantes estrangeiros deverão acompanhar a reta final da campanha.

Segundo Humberto, a preocupação envolve a atuação das grandes plataformas de tecnologia, as chamadas big techs, e o financiamento internacional da extrema direita. O senador avalia que, sem mecanismos de regulação das redes, as empresas poderão exercer influência sobre o processo eleitoral e afirma que a interferência pode ocorrer por meio de recursos financeiros.

“Nós temos essa preocupação. A gente sabe que vai haver um derrame de dinheiro da extrema direita internacional, principalmente na semana da eleição”, avaliou Costa. O petista ressaltou, porém, a segurança do sistema eleitoral brasileiro e afirmou que a presença de observadores e o acompanhamento externo devem contribuir para enfrentar a desinformação e dar visibilidade a eventuais problemas durante a campanha.

Para Humberto, embora pesquisas apontem vantagem a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o cenário não é de já ganhou. “Vai ser uma eleição disputada, muito disputada. O presidente Lula vai lutar por cada voto", afirmou.

Lula em Pernambuco

Sobre a disputa estadual, o senador afirmou que a presença de Lula em Pernambuco seria importante para sua candidatura ao Senado e para as demais candidaturas do campo governista. Ele disse que há expectativa de que o presidente venha ao estado, mas ressaltou que a definição dependerá da coordenação nacional da campanha.

“Se ele vier é muito bom. Lógico que, se ele vier aqui para minha candidatura, para a candidatura de João, de Maria, é muito importante”, disse o senador, transparecendo pouca convicção acerca da vinda do chefe do Executivo.

Na avaliação de Humberto, um dos principais erros do atual governo Lula - que ele considera o melhor de todos os governos do PT à frente do Planalto - foi não ter conseguido comunicar adequadamente a situação encontrada ao assumir o terceiro mandato.

“Nosso grande erro é não ter mostrado ao Brasil o que herdou. Muitas coisas desmontadas [pela gestão anterior], então fizemos muito em tão pouco tempo. O que conseguimos na economia, crescimento maior que o esperado, desemprego no nível mais baixo do país. A renda do trabalhador melhorou. Temos padrão europeu em determinados indicadores", ponderou o senador.

Plataforma reúne ações em municípios

Humberto Costa aproveitou a ocasião para divulgar o lançamento de uma plataforma digital que reúne ações e investimentos destinados por ele aos 184 municípios de Pernambuco e a Fernando de Noronha. O site permite consultar, por meio de um mapa interativo, recursos e obras vinculados à atuação do senador e às suas passagens pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual das Cidades.

Segundo a plataforma, mais de 170 municípios receberam recursos para a saúde, incluindo equipamentos, ambulâncias e UTIs móveis. O site também reúne informações sobre investimentos em unidades de saúde como Hospital da Restauração, IMIP, Hospital de Câncer de Pernambuco, Hospital da Criança do Recife e Hospital da Mulher do Agreste.