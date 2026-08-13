Mendonça grava com Flávio e alinha ato em PE

"Não dá para, numa eleição para presidência, não passar por Pernambuco", defende o parlamentar sobre agenda do presidenciável

Mendonça Filho se encontra com Flávio Bolsonaro em Brasília e debatem temas da campanha. (Beto Barata/PL)

Em Brasília para a instalação da comissão especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, o deputado federal Mendonça Filho também tratou de gravar para o guia eleitoral com o presidenciável Flávio Bolsonaro.

Entre os temas abordados nos vídeos, a Educação. Não à toa. Foi nessa área que o pernambucano, ex-ministro da referida pasta, colaborou com o plano de governo do senador, que reuniu, na última terça-feira (11), candidatos ao Senado para gravações, incluindo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O encontro com o presidenciável também contemplou a agenda que ele deve cumprir em Pernambuco. “Não dá para, numa eleição para presidência da República, não passar por Pernambuco”, pondera Mendonça. “É um dos poucos estados do Nordeste que ele não foi ainda. Inclusive, porque existia essa indefinição sobre a candidatura ao Senado”, defende o parlamentar, que teve sua candidatura formalizada à Casa Alta no último dia 4 na convenção do PL-PE. F

lávio já passou por Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Bahia. Prestes a pegar o voo de volta ao Recife, nesta quarta-feira (12), Mendonça, à coluna, informou o seguinte: “Conversei com ele sobre uma ida a Pernambuco. Ainda precisamos definir data e formato estou avaliando. Mas ele já sinalizou que deve ir”.

Ministro da Educação do governo Michel Temer, Mendonça foi convocado por Rogério Marinho, coordenador da campanha presidencial, ainda durante o debate preliminar, assim que migrou para o PL.

Nesta terça, atualizou as diretrizes com Flávio. “Tivemos uma discussão sobre a agenda prioritária dele como pré-candidato a presidente. E fizemos um trabalho importante”, relata à coluna. A ordem de exibição dos vídeos ainda será determinada pela equipe da campanha.



Fizeram as pazes

Já passava das 21h desta quarta-feira (12) quando foi formalizada a primeira suplência de Eduardo da Fonte. Foi de Miguel Coelho a indicação do advogado e secretário-geral do União Brasil em Pernambuco, Carlos Andrade Lima, para a vaga. Na segunda suplência, segue Irmã Jane, liderança de influência no segmento evangélico já anteriormente confirmada. Miguel Coelho e Fernando Filho declararam apoio do grupo à candidatura do progressista ao Senado. Eduardo e Lula já haviam doado bases para os irmãos.

Uma imagem

No último dia 5, quando Eduardo e Lula da Fonte cederam bases a Miguel Coelho e a Fernando Filho, sob a benção da governadora Raquel Lyra, no Palácio do Campo das Princesas, o ex-prefeito de Petrolina teria gravado um vídeo em apoio ao presidente estadual da Federação União Progressista, mas o mesmo teria acabado sem ser publicado. Ontem, a aliança acabou selada publicamente por meio de fotografia na qual Miguel, Fernando Filho, Eduardo e Lula dão as mãos junto aos suplentes.

Irreversível



Ainda ontem, logo pela manhã, Túlio Gadêlha postou vídeo, em sua rede social, cujo enredo começava com a palavra “irreversível” e fazia referência a sua candidatura ao Senado. Ao longo do dia, o deputado, que havia transferido o anúncio de seus suplentes da terça para ontem, não consolidou o ato e também não se pronunciou. O vídeo do início da manhã já não constava, à noite, em seu instagram. Fontes ligadas ao governo deram como certa a presença de André Teixeira na suplência de Túlio após muitas especulações.

Cada um por si

A intenção original que gerou o adiamento do anúncio dos suplentes de Túlio Gadêlha era externar unidade. Eduardo da Fonte chegou a defender que o anúncio se desse de forma conjunta, como a coluna registrara. Mas o fez por meio de comunicado de forma independente. No Palácio das Princesas, se falou, na quarta-feira, em nota conjunta, mas já passava das 22h, ontem, quando Túlio Gadêlha reforçou, na sua rede social, sua candidatura: "O Senado nos espera!". Não fez referência ao suplente. Mesmo após remarcar, anteontem, ele sustentou que faria o anúncio em uma coletiva, o que ainda pode ocorrer.

Beija-mão



Presidente do PL no Estado, Anderson Ferreira retorna de em Brasília e promove, nesta sexta-feira (14), um encontro de prefeitos que vão declarar voto em Mendonça Filho na sede do partido. Na Capital Federal, ele prestigiou o beija-mão que marcou o aniversário de Valdemar Costa Neto, na sede nacional da legenda.



Intersecção

A passagem de Mendonça Filho pelo Ministério da Educação e a relatoria da proposta que altera o artigo 228 da Constituição, visando a estabelecer que a maioridade seja atingida aos 16, se comunicam. Indagado sobre isso, o relator da PEC argumenta o seguinte: “A criminalidade juvenil diminuiu com a educação em tempo integral. Não dá para ter um jovem que comete estupro, seguido de morte, e passa, no máximo, três anos no regime socioeducativo. É um absurdo inaceitável”.