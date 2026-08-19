Ivan Moraes diz que, se eleito, vai impedir Escola de Sargentos na Mata Atlântica de Aldeia

Candidato ao Governo de Pernambuco pelo PSOL afirma que legislação ambiental impede supressão de Mata Atlântica, cobra posição do MPF sobre empreendimento e reforça Araçoiaba como alternativa locacional

Ivan Moraes em ato do movimento "Salve APA Aldeia-Beberibe" contra a construção da Escola de Sargentos do Exército na Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe (Foto: João Carlos Mazella)

O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) afirmou, nesta quarta-feira (19), que pretende impedir a instalação da Escola de Sargentos do Exército na área do Centro de Instrução Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), em meio às discussões sobre os impactos ambientais do empreendimento. “Eu estou candidato a governador e, quando chegar o ano que vem, estando no Palácio [do Campo] das Princesas, não vai ter escola de sargentos na mata do CIMNC”, declarou.

A afirmação foi feita durante um ato do movimento “Salve APA Aldeia-Beberibe”, realizado em frente à sede do Ministério Público Federal (MPF), no Recife. O grupo é contrário à construção da escola na Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia-Beberibe e cobra medidas para evitar a supressão da vegetação.

Segundo os integrantes da mobilização, a obra poderia provocar a derrubada de cerca de 200 mil árvores, com impactos sobre o abastecimento de água, comunidades tradicionais e a biodiversidade da região. O número é uma estimativa apresentada pelo movimento contrário ao empreendimento.

Durante o ato, Ivan defendeu que a política ambiental de Pernambuco avance para além do combate ao desmatamento e também priorize a recuperação de áreas degradadas. “A gente precisa parar de apenas lutar contra o desmatamento e começar a falar sobre reflorestamento”, afirmou.

Candidato cobra posicionamento do MPF

Ivan Moraes também direcionou críticas ao Ministério Público Federal e citou a legislação de proteção da Mata Atlântica ao questionar a escolha do local para a construção da Escola de Sargentos.

Segundo o candidato, as regras de proteção ambiental impõem restrições à supressão da vegetação e, em determinadas situações, exigem a avaliação de alternativas para a localização de empreendimentos. Ele afirmou que organizações e moradores da região já apresentaram outras possibilidades para a instalação da escola, por meio de fóruns, documentos e vídeos.

Uma das alternativas citadas por Ivan é a região de Araçoiaba. O candidato defendeu que o empreendimento seja deslocado para outro ponto, de forma a evitar a retirada da vegetação no CIMNC.

“É só empurrar ‘uma besteirinha’ pro lado de Araçoiaba, que vocês do Exército vão ter condições de fazer a escola de vocês sem derrubar nenhuma árvore. Nada explica essa insistência em derrubar 200 mil árvores para construir uma escola que poderia muito bem ser construída em outro local”, declarou.

Preservação e qualidade de vida

Ao falar sobre a política ambiental que pretende implementar em Pernambuco, Ivan Moraes também defendeu uma abordagem que, segundo ele, deve relacionar a preservação dos ecossistemas à qualidade de vida da população.

O candidato criticou a ideia de que a proteção ambiental seja tratada apenas como uma forma de “salvar o planeta” e argumentou que a conservação da natureza tem efeitos diretos sobre as condições de vida das pessoas, como o acesso à água e a manutenção dos ecossistemas.

A defesa da Mata Atlântica e de políticas de preservação e recuperação ambiental é uma das pautas apresentadas por Ivan Moraes durante a campanha ao Governo de Pernambuco.