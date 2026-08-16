Raquel Lyra defende autonomia de candidaturas após permanência de Ivan Moraes na disputa

A declaração foi dada no mesmo dia em que começa oficialmente o período de campanha eleitoral

"A defesa da democracia precisa estar além do discurso" (Reprodução)

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), defendeu, neste domingo (16), a autonomia dos partidos e a legitimidade das candidaturas na disputa eleitoral. A declaração foi dada no mesmo dia em que começa oficialmente o período de campanha eleitoral.

“A defesa da democracia precisa estar além do discurso. [É preciso] permitir a legitimidade dos candidatos e permitir que a democracia possa se estabelecer. Eu sempre disse que eleição é uma disputa dentro das quatro linhas. Cada um apresenta suas propostas, apresenta o que fez e o que quer fazer”, afirmou Raquel.

A governadora acrescentou: “Nessa história, é muito importante que a luta pela democracia valorize também a representação democrática daqueles que têm legitimidade para disputar o mandato e podem fazê-lo. Nunca é sobre tirar alguém da frente, é sobre fazer uma disputa de ideias e de trajetórias. E, sobretudo, um compromisso com o futuro”.

A declaração ocorre após o candidato da federação PSOL/Rede ao Governo de Pernambuco, Ivan Moraes, confirmar neste sábado (15) que permanecerá na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.

Ivan afirmou que decidiu manter a candidatura após dias de pressão para que o PSOL retirasse seu nome da corrida eleitoral. Segundo ele, as articulações envolveram o PSB e o presidente nacional da legenda, João Campos, também candidato ao Governo de Pernambuco.

Durante coletiva de imprensa no Recife, Ivan disse que a direção estadual do PSOL resistiu às articulações e classificou a manutenção da candidatura como uma demonstração da autonomia do partido em Pernambuco.