Ivan Moraes inicia campanha ao governo com agendas ao lado de candidatos do PSOL
Acompanhado da candidata a vice, Alice Gabino, e do candidato ao Senado Paulo Rubem Santiago, Ivan também reforçou a defesa da candidatura do presidente Lula
Publicado: 16/08/2026 às 21:28
Ivan Moraes encerra o domingo na Casa Bacurau, onde participa de um debate entre candidaturas de PSOL, PT, PCdoB e PSB (Foto: Ingrid Veloso/Equipe Ivan Moraes)
O candidato ao governo de Pernambuco pela Frente Pernambuco de Luta, Ivan Moraes (PSOL), dedicou o primeiro dia oficial de campanha, neste domingo (16), a agendas ao lado de candidatos e candidatas do PSOL que disputam vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).
Acompanhado da candidata a vice, Alice Gabino, e do candidato ao Senado Paulo Rubem Santiago, Ivan também reforçou a defesa da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A primeira atividade foi a abertura do Comitê Central de Jones Manoel, candidato a deputado federal pelo PSOL, onde Ivan também conversou com a imprensa. Na sequência, participou da bicicletada que marcou o início da campanha de Daniel Valença, candidato a deputado estadual, em ato com concentração na sede da Ameciclo.
A agenda seguiu com a ativista Bruna Ambiental, candidata a deputada federal pelo PSOL, em mais um lançamento de candidatura proporcional. Ao longo do dia, Ivan esteve acompanhado de nomes que integram a chapa proporcional da Frente Pernambuco de Luta.
" Iniciamos com muita alegria a nossa campanha, chegando junto da nossa chapa proporcional e fazendo a defesa do presidente Lula. Jones, Daniel, Bruna e Yasmim são lideranças de muita luta. Hoje marcou o início da nossa caminhada, de forma coletiva, engajada e com muita vontade de mudança", afirmou o candidato.
Ainda neste domingo, Ivan segue para a Casa Bacurau, onde participa de um debate entre candidaturas de PSOL, PT, PCdoB e PSB.
Agenda
Na segunda-feira (17), segundo a assessoria da campanha, Ivan Moraes terá a agenda dedicada exclusivamente a gravações para o guia eleitoral.