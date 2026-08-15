Raquel e João dão largada à campanha ao Governo de Pernambuco neste domingo

Enquanto João foca na Região Metropolitana, Raquel visita as três regiões do estado

Confira a agenda dos principais postulantes ao Governo de Pernambuco (Foto: Janaína Pepeu e Edson Holanda)

A campanha eleitoral para o Governo de Pernambuco começa oficialmente neste domingo (16), com as primeiras agendas de Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB), principais candidatos na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas. A governadora e candidata à reeleição terá compromissos no Recife, em Caruaru e em Petrolina. Já o socialista inicia a campanha com uma série de atividades na capital e na Região Metropolitana.

Raquel Lyra, da coligação Pernambuco de Coração, começa a programação pela manhã no Recife. Às 8h55, participa de um adesivaço no comitê do Pina, na Zona Sul. Às 10h55, a candidata segue para o comitê da Avenida João de Barros, na Soledade, onde também participa de um adesivaço.

À tarde, a governadora segue para Caruaru, no Agreste. O compromisso está marcado para as 13h55, no comitê localizado na Avenida Agamenon Magalhães. Depois, Raquel viaja para Petrolina, onde participa de outro adesivaço às 16h55, na Avenida Guararapes. A agenda no Sertão termina às 18h55, quando a candidata participa de um evento político do candidato a deputado federal Miguel Coelho, na Avenida 7 de Setembro, em Petrolina.

Durante a programação, Raquel estará acompanhada da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD).

Já o ex-prefeito do Recife João Campos inicia oficialmente a campanha ainda nos primeiros minutos deste domingo. À 0h30, o candidato participa de um adesivaço no Comitê Central da Frente Popular, localizado no Poço da Panela, no Recife.

A programação continua pela manhã, às 8h, com uma pedalada que terá concentração no Parque da Macaxeira, na Zona Norte do Recife.

Às 10h30, João segue para o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, onde participa de uma caminhada com apoiadores. O compromisso será realizado na Ponte dos Carvalho.

De volta ao Recife, o candidato participa de uma caminhada em Brasília Teimosa, às 13h30. O ponto de concentração será na Rua Comendador Morães.

A programação de João termina às 16h, com a inauguração do comitê do deputado federal Carlos Veras, na Rua do Príncipe, na Soledade.