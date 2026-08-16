João Campos inicia campanha com caminhada no Cabo de Santo Agostinho

Ainda na madrugada deste domingo (16), o candidato do PSB e familiares foram aos pés de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife

João Campos durante caminhada no Cabo de Santo Agostinho (Reprodução)

Em seu primeiro dia de campanha, neste domingo (16), o candidato ao Governo de Pernambuco e líder da Frente Popular, João Campos, realizou uma caminhada pelas ruas de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Ao lado do prefeito do município, Lula Cabral, do candidato a vice-governador, Carlos Costa, do candidato à reeleição ao Senado, Humberto Costa, da candidata ao Senado, Marília Arraes, da candidata a deputada federal, Juliana de Chaparral, e do candidato a deputado estadual, Batista Cabral, João foi recebido por uma multidão de apoiadores durante a agenda.

Mais cedo, ainda de madrugada, o candidato do PSB e familiares foram aos pés de Nossa Senhora da Conceição. Após a descida do Morro da Conceição, no Recife, João Campos seguiu para o comitê central da Frente Popular de Pernambuco, também na Zona Norte, onde comandou um adesivaço e a distribuição de materiais de campanha.

A agenda ainda inclui uma caminhada em Brasília Teimosa, na Zona Sul da capital.