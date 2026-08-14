Quaest: 45% dizem que temem mais a volta dos Bolsonaro; 41% afirmam que é a permanência de Lula

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro (Fotos: PR e Agência Senado)

Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (14) mostra que para 45% dos eleitores, o maior medo é a volta da família Bolsonaro ao poder. Outros 41% afirmam que o maior temor é um novo mandato do presidente Lula. Já 6% disseram ter receio de ambos os cenários, enquanto 3% responderam que não têm medo de nenhum dos dois. Eleitores que não sabem ou não responderam são 5%.

A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais (pp), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06773/2026.