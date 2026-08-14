Quaest: 69% dizem que escolha de candidato à Presidência é definitiva

Título de eleitor (Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (14) mostra que, entre os eleitores que já escolheram um candidato à Presidência, 69% afirmam que seu voto é definitivo. Outros 30% dizem que ainda podem mudar de candidato.

A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06773/2026.