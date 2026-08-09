Pix lidera confiança dos brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest

Levantamento aponta que 80% dos entrevistados dizem confiar no sistema de pagamentos instantâneos lançado pelo Banco Central há quase seis anos

Pix (Marcello Casal jr/Agência Brasil)

O Pix é a "instituição" que mais desperta confiança entre brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest obtida pelo jornal O Globo. O levantamento aponta que 80% dos entrevistados dizem confiar no sistema de pagamentos instantâneos lançado pelo Banco Central há quase seis anos, ante 19% que afirmam não confiar e 1% que não soube responder.

Conforme cita a reportagem, o Pix tem sido alvo de questionamentos nos EUA e virou tema de disputa política no Brasil às vésperas da eleição. Para o cientista político Murillo de Aragão, da Arko Advice, o Pix virou um tema disputado no discurso político, mas só tenderia a influenciar o voto se o eleitor perceber risco ao sistema.

Na mesma sondagem, a Igreja Católica e a Polícia Militar registraram 76% e 75% de confiança, respectivamente, enquanto as Forças Armadas ficaram com 70%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

A pesquisa também mostra melhora na confiança na Presidência da República, no Congresso e nos partidos políticos. Segundo o levantamento, 57% dizem confiar na Presidência, três pontos acima de 2025, mas abaixo do nível registrado no primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A confiança no Congresso foi de 49%, próximo do índice do Supremo Tribunal Federal (STF), com 50%. Em relação aos partidos 44% afirmaram confiar, o melhor resultado desde 2023, embora 55% digam desconfiar das legendas, segundo a Genial/Quaest.