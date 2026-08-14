Quaest: Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro aparece com 40%, em simulação de 2º turno

O levantamento foi realizado pela Quaest entre os dias 10 e 13 de agosto, com 2.004 eleitores

(Foto: Ricardo Stuckert e Divulgação)

Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (14) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma simulação de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. Lula aparece com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 40%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Outros 13% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas, enquanto 4% se declararam indecisos.

O levantamento foi realizado pela Quaest entre os dias 10 e 13 de agosto, com 2.004 eleitores. A pesquisa foi contratada pela Globo em parceria com o jornal O Globo. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06773/2026.

Lula lidera nos quatro cenários de segundo turno

Além da disputa contra Flávio Bolsonaro, a Quaest testou outros três possíveis confrontos para um eventual segundo turno. Lula aparece numericamente à frente em todos eles.

Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente registra 44%, ante 37% do adversário. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 14%, enquanto 5% estão indecisos.

Na simulação contra Renan Santos (Missão), Lula também tem 44%, contra 36% do adversário. Nesse cenário, 16% dizem que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas, e 4% estão indecisos.

O cenário em que Lula apresenta a maior vantagem é contra Romeu Zema (Novo). O petista soma 45%, enquanto o governador de Minas Gerais aparece com 34%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar chegam a 16%, e os indecisos representam 5%.

Primeiro turno

Na pesquisa estimulada de primeiro turno, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula aparece com 38% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro registra 31%.

Na sequência, Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem empatados com 4% cada. Romeu Zema e Augusto Cury (Avante) têm 2% cada. Samara Martins (UP) registra 1%.

Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam que não vão votar somam 8%, enquanto 10% estão indecisos.

Pesquisa anterior

Na rodada anterior da Quaest, divulgada em 5 de agosto, Lula também aparecia na liderança do primeiro turno, com 39%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 30%. No segundo turno, a vantagem do petista sobre o senador era de cinco pontos: 44% a 39%.

A nova pesquisa, portanto, mostra os dois principais nomes oscilando dentro da margem de erro no primeiro turno, com Lula passando de 39% para 38% e Flávio, de 30% para 31%.

Até 3 de outubro, véspera do primeiro turno, a Globo, a GloboNews, o jornal O Globo, o g1 e emissoras afiliadas têm previsão de divulgar 130 pesquisas eleitorais sobre as disputas pela Presidência, governos estaduais e Senado.

