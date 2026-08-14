Boulos inaugura ponto de apoio para motoristas e entregadores por aplicativo no Recife

Programa Parada Certa é realizado em Pernambuco por meio de uma parceria entre o Governo Federal e a gestão estadual

Guilherme Boulos participou de inauguração da primeira unidade do Parada Certa no Recife (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

O programa Parada Certa inaugurou, nesta sexta-feira (14), o primeiro ponto de apoio para motoristas e entregadores por aplicativo de Pernambuco, localizado no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. A cerimônia de entrega contou com a presença do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, que exaltou o processo de participação para a formulação da iniciativa.

“Esse espaço aqui foi fruto da escuta e da demanda dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo, dos entregadores. Foi fruto da escuta dos motoristas, dos mototaxistas, que o Lula pediu pra gente levar para dentro do Palácio do Planalto e falou ‘vamos tirar essa turma da invisibilidade’”, disse.

O evento contou ainda com a participação do Governo de Pernambuco, representado pelo secretário executivo de Periferias, Pedro Ribeiro, e pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Pedro Neves. Na ocasião, Boulos reforçou a importância da ação conjunta para viabilizar a estrutura.

“Essa parceria feita do governo do presidente Lula com o Governo do Estado de Pernambuco, da governadora Raquel Lyra, fez frutos. Como é que funciona o Parada Certa? O governo do Lula entra com o equipamento. Só que o equipamento não fica voando, precisa de um terreno para ficar em cima. Esse equipamento foi cedido num convênio entre o Governo Federal e o Governo do Estado de Pernambuco, que cedeu esse terreno para a gente”, declarou.

Representando os trabalhadores, marcaram presença o coordenador da Aliança Nacional dos Motoristas de Apps, José Gildo Vieira, o presidente da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Aplicativos de Pernambuco (ATTAPE), Jeison Cavalcanti, o diretor do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Pernambuco (SINDMAPE), Thiago Silveira, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativo de Pernambuco (SEAMBAPE), Rodrigo Correia.

A iniciativa é resultado de uma parceria da gestão estadual com o Governo Federal e conta com investimento da Fundação Banco do Brasil. O espaço tem o intuito de fornecer melhores condições de trabalho para a categoria, colocando à disposição uma estrutura climatizada com banheiros, local de descanso, televisão, micro-ondas e tomadas para recarga de celular.

O Parada Certa teve o projeto piloto lançado na cidade de Mauá, em São Paulo, em junho deste ano. No Nordeste, o primeiro ponto de apoio do programa foi inaugurado em Natal, no Rio Grande do Norte. A perspectiva é alcançar cerca de 100 unidades instaladas por todo o país, construídas através de parcerias com governos municipais e estaduais.

Em abril, Boulos esteve no Recife para dialogar com o Sindicato dos Entregadores por Aplicativo de Pernambuco (Seambape). Na ocasião, foram levantadas problemáticas relativas à jornada e condições de trabalho, além da discussão acerca da regulamentação das atividades. No cenário estadual, tramita na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) o Projeto de Lei 3601/25, de autoria do deputado Antonio Coelho (União Brasil), que visa instituir a Política Estadual de Suporte a Motoristas e Entregadores por Aplicativo.

Interferência na candidatura de Ivan Moraes

Em coletiva com a imprensa, Boulos foi questionado sobre o debate nos bastidores acerca de uma possível interferência nacional do PSB para a retirada da candidatura de Ivan Moraes (PSOL) ao Executivo estadual, mas evitou entrar em detalhes e reforçou as qualificações do candidato da sua sigla.

“Eu não estou em função partidária, não estou participando de nenhum debate interno partidário do PSOL. Sou ministro do presidente Lula, participando da coordenação política da sua campanha à reeleição. Meu foco tem sido esse, então não tenho acompanhado esse debate. Agora, lógico, Ivan Moraes tem todo o direito de ser candidato. Eu conheço, é um quadro qualificado para isso. Mas confesso que não tenho participado desse debate partidário”, comentou.

