Lula e Alcolumbre se encontram no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

Este é o terceiro encontro entre Lula e Alcolumbre nas duas últimas semanas, um demonstrativo de reaproximação dos dois após meses de afastamento após racha com a rejeição de Jorge Messias ao STF

O presidente Lula e o presidente do Senado Davi Alcolumbre se reaproximam após meses de distanciamento político (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira, 14.

O encontro dos dois aconteceria na noite de quinta-feira (13), mas acabou adiado para esta sexta-feira (14). Petistas como o senador Camilo Santana (PT-CE) avisaram na quinta que esse encontro entre os dois aconteceria.

Este é ao menos o terceiro encontro que Lula e Alcolumbre tiveram nas duas últimas semanas, em um demonstrativo de reaproximação dos dois após meses de afastamento por causa da rejeição da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

