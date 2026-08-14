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Política
RECONCILIAÇÃO

Lula e Alcolumbre se encontram no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira

Este é o terceiro encontro entre Lula e Alcolumbre nas duas últimas semanas, um demonstrativo de reaproximação dos dois após meses de afastamento após racha com a rejeição de Jorge Messias ao STF

Estadão Conteúdo

Publicado: 14/08/2026 às 12:07

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O presidente Lula e o presidente do Senado Davi Alcolumbre se reaproximam após meses de distanciamento político/Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula e o presidente do Senado Davi Alcolumbre se reaproximam após meses de distanciamento político (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira, 14.

O encontro dos dois aconteceria na noite de quinta-feira (13), mas acabou adiado para esta sexta-feira (14). Petistas como o senador Camilo Santana (PT-CE) avisaram na quinta que esse encontro entre os dois aconteceria.

Este é ao menos o terceiro encontro que Lula e Alcolumbre tiveram nas duas últimas semanas, em um demonstrativo de reaproximação dos dois após meses de afastamento por causa da rejeição da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja também:

alvorada , brasil , Indicação , Lula , palacio da alvorada , stf
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