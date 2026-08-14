Cláudio Castro é alvo da PF em operação contra fraude em refinaria

Ação tem por objetivo apurar fraude na concessão de licenças ambientais à revelia das diretrizes dos órgãos técnicos competentes

Ex-governador Cláudio Castro é um dos alvos da PF na Operação Sem Refino (Andressa Anholete/Agência Senado)

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (14), a segunda fase da Operação Sem Refino, para investigar os crimes de gestão fraudulenta e temerária, lavagem de capitais, sonegação fiscal, evasão de divisas, manipulação de mercado, além de crimes contra a ordem econômica envolvendo a comercialização de combustíveis.

Policiais federais realizam buscas no Rio de Janeiro em cumprimento a 16 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o g1, o ex-governador Cláudio Castro é um dos alvos.

A ação tem por objetivo apurar fraude na concessão de licenças ambientais para refinaria, à revelia das diretrizes dos órgãos técnicos competentes, além de lavagem de capitais ligada ao esquema criminoso.

A operação insere-se no contexto da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento da ADPF 635/RJ (ADPF das Favelas) que, dentre outras providências, determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação de grupos criminosos organizados em atividade no estado e suas conexões com agentes públicos.

Cláudio Castro já havia sido alvo da primeira fase da operação Sem Refino em maio. Na época, a defesa de Castro afirmou ter sido "surpreendida" com a operação e disse que o ex-governador está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos.