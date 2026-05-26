Operação da PF mira ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

A operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga investimentos de recursos públicos estaduais em fundos vinculados ao Banco Master, tem como alvo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Nesta 8ª fase da operação, agentes cumprem 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal na manhã desta terça-feira (26). Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.

Castro teria transferido aproximadamente R$ 3 bilhões para o conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, segundo a PF. A investigação aponta que o dinheiro é originado do Rioprevidência, fundo responsável pelo pagamento de benefícios a 235 mil aposentados e pensionistas do estado.

Carlo Luchione, advogado do ex-governador, disse que o ex-governador acompanhava as buscas “com serenidade”.

Esta é a segunda Operação da Polícia Federal que cumpre mandado de busca na casa de Castro. No dia 15 de maio, agentes estiveram na residência do ex-governador em noma da Operação Sem Refino, que investiga supostas fraudes fiscais do grupo Refit. Com informações do portal g1.