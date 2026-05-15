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Ex-governador Cláudio Castro é alvo de operação da PF no Rio

Agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de Castro, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/05/2026 às 07:22

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Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro/PABLO PORCIUNCULA / AFP

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O ex-governador Cláudio Castro (PL) é alvo, na manhã desta sexta-feira (15), de uma operação da Polícia Federal (PF). As informações são do portal g1.

Agentes da PF cumpriram mandado de busca e apreensão na casa de Castro, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Cláudio Castro renunciou ao cargo de governador em março deste ano. Um dia depois, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou o julgamento que resultou na declaração de inelegibilidade por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

Castro pretende concorrer a uma vaga no Senado em outubro.

* Matéria em atualização

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Cláudio Castro , operação , Polícia Federal
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