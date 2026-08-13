Ao apresentar suplentes, Túlio Gadêlha afasta rumores sobre retirada: "Nunca houve desistência"

Dulci Amorim, Túlio Gadêlha e Cacique Marcelo Pankararu compõem chapa ao Senado (Foto: Amara/Divulgação)

O deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) anunciou, nesta quinta-feira (13), a composição da suplência da sua candidatura ao Senado nas Eleições de 2026. A primeira vaga ficará com Dulci Amorim (PSD), enquanto o cacique Marcelo Pankararu (Avante) completa a chapa como segundo suplente.

“Essa é uma chapa que representa união, diversidade e compromisso com Pernambuco. Eu não serei um senador que vai esconder seus suplentes. Pelo contrário: tenho orgulho da trajetória, da história e da contribuição que Dulci e Marcelo podem dar ao nosso projeto. Eles chegam para fortalecer pautas que já defendemos no nosso mandato, como o fortalecimento da democracia, o desenvolvimento sustentável, a educação, o meio ambiente e a justiça social. É uma construção coletiva, uma caminhada de mãos dadas”, afirmou Túlio.

O nome de Marcelo Pankararu foi a grande surpresa da noite. Liderança indígena da região Entre Serras, que envolve as cidades de Tacaratu e Petrolândia, no Sertão de Itaparica, Marcelo ressaltou o vínculo construído com o deputado ao longo dos anos. “A gente já tem uma afinidade muito forte na luta, na admiração que o movimento indígena tem por ele, por ele sempre vir defendendo as pautas dos povos indígenas. E aí a gente trabalha junto e ele me faz esse convite, é claro que eu prontamente aceitei”, declarou em entrevista ao Diario.

Natural de Petrolina, Dulci Amorim é deputada estadual e possui forte influência no Sertão pernambucano. Sua trajetória na política iniciou em 2018, quando foi eleita para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) pelo Partido dos Trabalhadores (PT). No pleito seguinte, tentou uma vaga na Câmara, mas não foi eleita.

Nos bastidores, a parlamentar era cotada para ficar como segunda suplente, no arranjo que contava com o ex-secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco André Teixeira com a primeira vaga. Porém, segundo Gadêlha, Teixeira terá como foco nos próximos meses a campanha da governadora Raquel Lyra (PSD).

“Conversei com a governadora e chegamos a um entendimento de que André vai cumprir uma função estratégica na coordenação de campanha dela. Será o coordenador regional da campanha da governadora Raquel. E se ele estivesse aqui, ele teria que ter campanha com a gente, né, de mão dada, né? Mas agora ele vai precisar coordenar e planejar a campanha da governadora Raquel”, disse.

Rumores de desistência

Na noite desta quarta-feira (12), rumores sobre a possível desistência de Túlio da candidatura ao Senado circularam nos bastidores, com o impasse sendo resolvido em uma extensa reunião no Palácio do Campo das Princesas Questionado sobre uma possível retirada do pleito, Gadêlha negou de forma taxativa. “Nunca houve desistência. Isso nunca foi colocado em questão, nunca foi dito por mim. Muito pelo contrário, após a reunião com a governadora, a gente saiu ainda mais estimulado por conseguir consolidar um grupo como esse”, afirmou.

