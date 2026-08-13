Missa em memória aos 12 anos da morte de Eduardo Campos reúne familiares no Recife

O ato religioso, realizado em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, contou com a presença de familiares e figuras políticas

A celebração religiosa contou com a presença de todos os filhos do ex-governador de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

Na manhã desta quinta-feira (13), na Igreja Matriz de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, uma missa lembrou os 12 anos da morte do ex-governador Eduardo Campos. O ato religioso também prestou homenagem a Miguel Arraes, avô de Eduardo, que faleceu há 21 anos, como também ao jornalista Carlos Percol, aos fotógrafos Alexandre Severo e Marcelo Lyra e ao assessor político Pedrinho Valadares.

A missa contou com a presença da viúva Renata Campos e de seus cinco filhos, o ex-prefeito do Recife, João Campos, o deputado federal Pedro Campos, além de Maria Eduarda, José Campos e Miguel.

Presente na celebração, o secretário-executivo do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), Danilo Cabral (PSB), destacou o legado deixado por Arraes e Eduardo.

"O dia 13 de agosto sempre é um dia muito especial para todos que conviveram tanto com doutor Arraes como com Eduardo. São duas figuras que deixaram legado impressionante na história de tantas vidas aqui no estado de Pernambuco. É um momento de muita saudade, mas também tem a reafirmação da nossa fé e a compaixão para que a gente possa fazer dos exemplos de Arraes, Eduardo e de todos os companheiros que se foram naquele fatídico acidente aéreo", afirmou.

Por sua vez, João Campos falou sobre o misto de saudade, alegria e esperança. "Hoje é um dia de saudade. Porque tanto Arraes quanto Eduardo faleceram no mesmo dia, 13 de agosto, com nove anos de diferença. Então é um dia que a gente tem muita saudade no coração, mas também lembra com muita alegria e com muita esperança da história deles, que sempre estiveram ao lado de quem precisa", disse em entrevista ao Diario.

À reportagem, João fez questão de ressaltar que tem o pai como referência. "Sempre falei que não é algo a ser carregado, até porque seria muito pesado. Mas é uma referência que inspira", disse.