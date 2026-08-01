João Campos reforça aliança com Lula e diz que Pernambuco precisa de "força política"

Ao projetar a campanha, o socialista voltou a defender que pretende replicar, em âmbito estadual, programas implementados na Prefeitura do Recife (Foto: Weslly Gomes)

Depois de ter a candidatura ao Governo de Pernambuco homologada pela Frente Popular de Pernambuco neste sábado (1º), o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) afirmou que conduziu a pré-campanha sem ataques aos adversários e defendeu uma estratégia baseada na ampliação de alianças políticas. Em entrevista após a convenção, no Clube Internacional, o socialista disse que seu grupo permanece aberto à chegada de novas lideranças e chapas proporcionais.

Segundo João, a composição formada por 12 partidos é resultado de uma construção política pautada pelo diálogo. "A gente não gastou, vocês não me viram falando mal de ninguém, falando mal de um candidato, de outro, criticando uma condução política. A gente gastou o tempo somando e dizendo a verdade às pessoas", afirmou.

O candidato acrescentou que a coligação seguirá aberta para novas adesões. "A gente está pronto para acolher uma liderança da zona rural, um presidente de partido, uma chapa completa de deputados. A gente está aqui para construir, para somar".

João também destacou a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), na convenção, classificando-a como um gesto de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, a parceria com o governo federal será determinante caso seja eleito governador.

"A presença de Geraldo Alckmin aqui representa muito. Ele está em nome do presidente Lula e amanhã estaremos todos juntos em São Paulo homologando a candidatura de Lula à Presidência da República, para juntos governarmos o Brasil e governarmos Pernambuco", disse.

Ao projetar a campanha, o socialista voltou a defender que pretende replicar, em âmbito estadual, programas implementados na Prefeitura do Recife. Como exemplo, citou iniciativas voltadas à formação de jovens e afirmou que pretende criar oportunidades para estudantes do interior.

"O que é fundamental é ter projeto. A gente quer construir um estado que possa legar à sua juventude o que eu fiz no Recife. Quero poder formar 10 mil jovens em tecnologia da zona rural e do interior do Estado para trabalhar nas multinacionais", afirmou.

João também defendeu que Pernambuco retome protagonismo econômico e voltou a associar esse objetivo à relação com um eventual novo governo Lula. "A gente precisa recuperar a economia do Estado, voltando a ser um protagonista. Para isso tem que ter força política. O presidente Lula vai ser um aliado do Estado nesse seu quarto e último mandato", concluiu.