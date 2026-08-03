João Campos associa Raquel Lyra a Flávio Bolsonaro: "Do outro lado está a extrema direita"

João Campos (PSB) (Marina Torres/DP fotos)

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) voltou a associar a governadora Raquel Lyra (PSD) ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). Em entrevista ao Canal UOL, o ex-prefeito do Recife buscou ressaltar diferenças entre os campos políticos ao vincular o contexto estadual à disputa nacional.

“Um cenário de empate completo, uma eleição equilibrada e tenho convicção de que sairemos vitoriosos. A gente está do lado certo da história, o nosso campo político é o campo popular. Do outro lado está a extrema direita e a direita. Vai apoiar Flávio Bolsonaro. Do nosso lado, a gente tem um palanque unido no entorno de Lula e a gente tem um time que sabe fazer”, declarou João sobre o momento atual da disputa e em relação a sua principal adversária.

Em outro momento da entrevista, o socialista voltou a vincular Raquel ao bolsonarismo ao alegar que foi vítima de um esquema de ataques supostamente orquestrado por apoiadores da governadora nas redes sociais.

“Foi montada uma estrutura de ódio, de ataque, de fake news, um verdadeiro gabinete do ódio lastreado pelos apoiadores da governadora. Possivelmente financiado de uma forma não esclarecida. Isso foi usado diariamente há mais de um ano e meio diariamente, mentindo, caluniando e difamando não só o meu mandato como prefeito, mas a minha família, minha esposa. Sem limite nenhum da ordem de ataques. Isso foi uma prática da extrema direita, uma prática bolsonarista que foi utilizada pelo entorno da governadora, dos seus apoiadores”, disse Campos.

O ex-prefeito também reforçou a sua vinculação ao líder do PT. “O presidente Lula já manifestou o seu apoio. O partido também, de forma quase unânime. Tivemos 86% do diretório do PT declarando apoio a nossa candidatura. O presidente Lula também disse que a única candidatura no Estado é a nossa. E mais do que isso, é uma aliança de proposta e de projeto”, afirmou.