João Campos: "Jamais vão me ver saindo de casa para perseguir um adversário"

Pré-candidato do PSB participou da convenção da Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade), destacou a ampliação da aliança, relembrou o legado de Eduardo Campos e afirmou que fará uma campanha baseada no diálogo

No discurso, João também comemorou o fortalecimento da aliança que sustenta sua candidatura e disse que a Frente Popular reúne a maior coalizão partidária da disputa estadual (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) declarou, neste sábado (1º), que fará uma campanha baseada no diálogo e na construção de alianças, rejeitando a perseguição a adversários políticos. A declaração foi feita durante a convenção da Federação Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade, que oficializou o apoio da legenda à chapa encabeçada pelo ex-prefeito do Recife.

"Vocês jamais vão me ver saindo de casa para perseguir um adversário ou perseguir quem pensa diferente. Mas eu saio de casa todo dia para plantar uma semente do bem e aumentar o nosso time da política", afirmou o socialista diante de dirigentes, parlamentares e candidatos da federação.

No discurso, João também comemorou o fortalecimento da aliança que sustenta sua candidatura e disse que a Frente Popular reúne a maior coalizão partidária da disputa estadual.

"São mais de dez partidos reunidos, consolidando o maior tempo de televisão e de rádio desta eleição, com o maior número de deputados representados no Congresso Nacional. Isso é um fato talvez inédito na história das eleições de Pernambuco: um candidato disputando pela oposição reunir a maior frente política da eleição", declarou.

Segundo o pré-candidato, a entrada do PRD e do Solidariedade reforça um movimento de ampliação da Frente Popular, que, segundo ele, ganhou novos aliados ao longo da semana. João afirmou que a consolidação da base será decisiva para a campanha e demonstrou confiança no desempenho eleitoral da chapa.

Ao agradecer o apoio das duas legendas, o prefeito do Recife relembrou o ex-governador Eduardo Campos, a quem chamou de "o maior professor" de sua vida e da política. Dirigindo-se aos dirigentes da federação, destacou que pretende manter a relação construída pelo pai com antigos aliados.

"Se você foi um cara que conviveu com meu pai e fez parcerias com ele, que construiu política com ele, tenha certeza que comigo não vai ser diferente", afirmou.

Oficialização do apoio

A Federação Renovação Solidária formalizou o apoio à candidatura de João Campos ao Governo de Pernambuco. A mudança de posicionamento do grupo político já havia sido sinalizada na última semana pelo presidente do Solidariedade, Edinazio Silva.

“Hoje é o dia da virada. Esse ato da Federação revolucionou Pernambuco. Foi um ato de coragem. Foi um ato de diálogo. As pessoas me perguntam qual foi a moeda. Eu não sou Judas para ter moeda. Foi diálogo, foi democracia”, declarou Edinazio. “Aqueles que ainda são contra, vão aprender a caminhar com João Campos. Aprender pelo diálogo, aprender pela democracia, não pela ditadura”, completou o dirigente.

Em junho deste ano, a federação havia declarado apoio à reeleição de Raquel Lyra (PSD) em um evento de lançamento das candidaturas proporcionais, com a presença da vice-governadora Priscila Krause. Na ocasião, também esteve presente no ato o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força. Após alegar desgastes na relação com a governadora, a Renovação Solidária decidiu apoiar o ex-prefeito do Recife, João Campos, no pleito estadual.



Outro fator importante para o grupo se somar à Frente Popular de Pernambuco foi a chegada de Josafá Almeida, prefeito de São Caetano, à presidência estadual do PRD. Almeida, que tem maior proximidade com João Campos, assumiu o posto até então ocupado pelo deputado federal Fernando Rodolfo, apoiador de Raquel Lyra e atual presidente da federação.

Nas eleições de 2026, a Federação Renovação Solidária contará com 26 candidaturas a deputado federal, além de seis postulantes à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Com o fim da última janela partidária, o grupo político mantém até o momento nove vagas ocupadas na Câmara dos Deputados.