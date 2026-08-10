PCO oficializa Victor Assis na disputa pelo Governo de Pernambuco

Filiado ao PCO desde 2015, Victor Assis integra a direção nacional do partido e compõe o Coletivo de Negros João Cândido

Victor Assis vai disputar pela primeira vez o Governo de Pernambuco (Foto: Diário da Causa Operária/Divulgação)

O Partido da Causa Operária (PCO) confirmou o nome de Victor Assis para a disputa do Governo de Pernambuco nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante o evento nacional de lançamento das candidaturas da legenda, realizado no último sábado (8) na região central de São Paulo.

A chapa conta ainda com a advogada Roberta Rita no cargo de vice-governadora e o engenheiro Mailson Neto na disputa para o Senado, com Estelita Medeiros e Gilberto Ferreira ocupando a primeira e a segunda suplência, respectivamente.

Jornalista de formação, Victor é dirigente nacional do PCO e ganhou projeção nos bastidores da sigla por sua atuação em processos de mobilização como os atos contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e contra a prisão do presidente Lula. Atua também como editor do Diário Causa Operária, veículo digital vinculado ao partido.

Em sua fala durante o lançamento, Assis criticou outros setores do seu campo político. “Toda a esquerda pequena burguesa apoia a máfia do Supremo Tribunal Federal, apoia os crimes contra a liberdade de expressão, contra os direitos democráticos do povo brasileiro e por aí vai. Então, queria aproveitar minha fala para destacar este ângulo, de que as candidaturas do PCO são candidaturas com personalidade, com programa próprio e, portanto, as únicas que vão defender até às últimas consequências os interesses da população brasileira”, disse.

Trajetória de Victor Assis na política

Filiado ao PCO desde 2015, Victor Assis integra a direção nacional do partido e compõe o Coletivo de Negros João Cândido, grupo destinado à discussão da questão racial. Na Causa Operária TV, atua como apresentador do programa Reunião de Pauta, além de ser editor do jornal digital Diário da Causa Operária.

No cenário eleitoral, disputou pela primeira vez em 2020, quando concorreu à Prefeitura do Recife com Victor Correia como vice. Em 2022, lançou a candidatura a deputado federal. Dois anos depois, voltou a disputar a prefeitura com a mesma chapa do pleito anterior. Este ano, Assis tentará pela primeira vez a vaga no Executivo estadual.

