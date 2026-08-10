Ivan Moraes propõe ampliar Educação Física e esporte nas escolas de Pernambuco

Documento elaborado pelo CREF12/PE reúne propostas para ampliar a presença de profissionais de Educação Física no SUS, melhorar a infraestrutura esportiva nas escolas e regulamentar atividades físicas em espaços públicos

Ivan Moraes assina carta de compromisso do Conselho de Educação Física no estado, que reúne propostas da categoria para ampliar a atuação de profissionais (Foto: Assessoria/Divulgação)

O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) assinou, na manhã desta segunda-feira (10), uma carta-compromisso do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF12/PE) e defendeu a ampliação do acesso à prática esportiva no estado. Entre as propostas apresentadas pela entidade aos candidatos estão a inclusão de profissionais de Educação Física na rede pública de saúde e a melhoria da infraestrutura para atividades esportivas em escolas e espaços públicos.

Durante visita à sede do conselho, no bairro do Prado, no Recife, Ivan afirmou que cabe ao poder público garantir a oferta de Educação Física profissionalizada e com estrutura adequada nas escolas. “A tarefa do Estado é garantir que, em todas as escolas, as crianças tenham acesso à Educação Física de forma profissionalizada, com infraestrutura adequada”, defendeu.

A carta reúne demandas apresentadas pelos profissionais da categoria e foi aprovada pelo Plenário do CREF12/PE para ser apresentada a candidatos e pré-candidatos aos cargos de deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República. O documento propõe medidas nas áreas de educação, saúde, esporte e lazer, com foco na ampliação da atuação dos profissionais de Educação Física.

Entre as reivindicações está a ampliação da presença desses profissionais no Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo unidades e programas como os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e equipes de Práticas Integrativas e Complementares (PICs).

O documento também defende a melhoria das condições de trabalho e da infraestrutura destinada à prática esportiva, além da universalização do acesso às atividades físicas em Pernambuco. Outra proposta apresentada pelo conselho é a regulamentação e organização do uso de espaços públicos, como parques, praças e praias, para atividades físicas.

Segundo o CREF12/PE, a medida busca garantir que atividades físicas nesses locais sejam conduzidas por profissionais de Educação Física regularmente registrados no conselho. A carta defende a proibição da atuação de pessoas sem formação ou registro profissional, classificadas no documento como “leigos/curiosos”.

Trechos do documento

Entre os pontos da Carta de Compromisso está a defesa da ampliação da Educação Física no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da inclusão de profissionais da área em unidades e programas como os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e equipes de Práticas Integrativas e Complementares (PICs).

A iniciativa também reforça a importância da “regulamentação, organização e disciplina dos espaços públicos (a exemplo de parques, praças, praias, etc.), permitindo que apenas profissionais de Educação Física, regulares junto ao conselho profissional, possam trabalhar com atividades físicas, proibindo, portanto, que leigos/curiosos prejudiquem a saúde da população”.



Outro ponto de destaque trata da relevância de investimento na melhoria da estrutura nas escolas para garantir “quadras poliesportivas cobertas em escolas públicas e privadas, além de investimentos na aquisição e reposição de materiais necessários às aulas e práticas de Educação Física, como bolas, redes, tabelas, raquetes, cones, arcos, tatames e outros equipamentos”.

Matéria do Diário de Pernambuco divulgou que 10 pessoas foram autuadas pelo exercício ilegal da profissão durante uma operação de fiscalização realizada pelo CREF12/PE, em 98 escolas de todo o estado.

O Conselho reforçou que o registro profissional é obrigatório para o exercício da Educação Física em qualquer área de atuação, seja em escolas públicas e privadas, academias, clubes, condomínios, projetos sociais ou espaços públicos.