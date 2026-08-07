PSD de Raquel Lyra filia dois prefeitos que integravam base de João Campos

Raquel Lyra com os prefeitos Otávio Pedrosa (esq.) e Cloves Ramos (dir.) (Fotos: Divulgação)

A governadora Raquel Lyra (PSD) participou nesta sexta-feira (7) do ato de filiação dos prefeitos de Afrânio, Cloves Ramos, e de Bodocó, Otávio Pedrosa, ao Partido Social Democrático (PSD). Os gestores municipais eram filiados ao MDB, sigla que integra a coligação da chapa de João Campos ao Governo de Pernambuco em 2026. Além da dupla, participou do encontro o ex-prefeito de Afrânio Rafael Cavalcanti, que também deixou o MDB para se juntar a Raquel.

“Nosso time só aumenta, e todos têm o mesmo objetivo, que é continuar levando Pernambuco ao lugar de protagonismo que merecemos. Sou grata a Otávio, Cloves e Rafael, que se juntam ao nosso time e representam um grupo fundamental no Sertão. Vamos continuar dialogando e construindo pontes com as lideranças que verdadeiramente querem o melhor para a nossa população”, celebrou Lyra.

A justificativa de Pedrosa para apoio está nas contribuições de Raquel para o município. “Raquel é uma mulher forte e tem uma trajetória inspiradora. Esse apoio se deve muito ao trabalho que ela fez não só por Bodocó, mas por todo o Estado. Nossa população viu muitos sonhos saírem do papel”, afirmou o prefeito de Bodocó.

No caso de Ramos, a aliança visa um processo de continuidade no estado. “Nosso apoio não podia ser outro. Raquel tem uma visão de cuidado por todos os municípios de Pernambuco, e com Afrânio não está sendo diferente. A população traz esse sentimento claro de mudança, de que muita coisa está melhorando em relação à segurança, educação e, principalmente, abastecimento d'água”, ressaltou o gestor de Afrânio.

Cavalcanti, que venceu as eleições municipais de Afrânio em 2020 pelo PSB, endossou o sentimento de gratidão à governadora. “Para muitos, Afrânio é o último município de Pernambuco antes do estado do Piauí. Para nós, é o primeiro, e a governadora tem nos atendido com esse olhar. Conseguimos encaminhar a resolução para um problema de abastecimento na nossa cidade, além de tantas outras mudanças em estradas, assistência e educação”, disse.

