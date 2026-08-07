Senado dos EUA aprova Daniel Perez para embaixador do Brasil, em pacote com 74 nomeações
Perez precisa do aval brasileiro para assumir o cargo
Publicado: 07/08/2026 às 17:33
O embaixador Daniel Perez (Senado dos EUA/Reprodução)
O Senado dos EUA aprovou nesta sexta-feira (7) a indicação de Daniel Perez ao cargo de embaixador do Brasil, em um pacote mais amplo de 74 nomeações para agências federais norte-americanas e representação diplomática para vários países e órgãos como as Nações Unidas (ONU) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE).
Foram 51 votos a favor das nomeações e 47 contrários.
Apesar da aprovação do Senado norte-americano, Perez precisa do aval brasileiro para assumir o cargo.
A lista de indicações contou ainda com a aprovação de: Christopher Phelan para presidente do Conselho de Assessores Econômicos, Brett Matsumoto para Comissário do Escritório de Estatísticas de Emprego (BLS, em inglês) do Departamento do Trabalho e Francis Brooke como vice-secretário do Tesouro.
Entre os países que receberam indicações de embaixadores, além do Brasil, estão Chipre, Camboja, Austrália e Noruega.
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