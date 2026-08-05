EUA citam reciprocidade como um dos motivos para revogação de visto de embaixadora brasileira

Decisão não equivale à expulsão da diplomata e outras ações ainda estão em avaliação

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( AFP)

O governo dos Estados Unidos detalhou nesta terça-feira, 4, as razões que, segundo Washington, levaram à revogação do visto da embaixadora do Brasil no país, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

"Nos comunicamos continuamente com o governo brasileiro durante semanas e demos ao governo brasileiro todas as oportunidades para fazer a coisa certa. Ainda assim, eles continuaram adiando e criando obstáculos", diz trecho da nota enviada pelo Departamento de Estado.

O Departamento de Estado dos EUA informou que a medida foi uma resposta à demora do governo brasileiro em conceder o aval diplomático (agrément) para que Daniel Perez assuma a embaixada dos EUA em Brasília. A pasta também afirmou que a decisão não equivale à expulsão da diplomata e disse que outras ações ainda estão em avaliação.

"Esta é uma ação recíproca. Se a embaixadora deixar o país, ela precisará solicitar novamente um visto", acrescentou a pasta.

A pasta afirmou ainda que o presidente americano, Donald Trump, tem o direito de escolher quem representa os Estados Unidos no exterior e relacionou a decisão à política "America First".