° / °
Política
Diplomacia

Brasil repudia revogação do visto de embaixadora nos EUA e denuncia "escalada de medidas hostis"

Governo alega que "razões ideológicas" motivam ações do governo Trump

AFP

Publicado: 04/08/2026 às 21:02

Seguir no Google News Seguir

Para 47% dos entrevistados na pesquisa Genial/Quaest, Lula representa melhor o discurso de patriotismo/Ricardo Stuckert / PR

Para 47% dos entrevistados na pesquisa Genial/Quaest, Lula representa melhor o discurso de patriotismo (Ricardo Stuckert / PR)

O Governo brasileiro "repudiou" nesta terça-feira (4) a revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, em meio ao impasse diplomático com o governo de Donald Trump.

"A decisão de hoje não é um fato isolado. Faz parte de uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil, motivadas por razões ideológicas", afirmou o governo por meio de uma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

 

Veja também:

brasil , EUA , visto
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP