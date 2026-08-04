Brasil repudia revogação do visto de embaixadora nos EUA e denuncia "escalada de medidas hostis"
Governo alega que "razões ideológicas" motivam ações do governo Trump
Publicado: 04/08/2026 às 21:02
Para 47% dos entrevistados na pesquisa Genial/Quaest, Lula representa melhor o discurso de patriotismo (Ricardo Stuckert / PR)
O Governo brasileiro "repudiou" nesta terça-feira (4) a revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, em meio ao impasse diplomático com o governo de Donald Trump.
"A decisão de hoje não é um fato isolado. Faz parte de uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil, motivadas por razões ideológicas", afirmou o governo por meio de uma nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).