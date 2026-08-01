FBC é convidado para suplência de Marília
Movimento na Frente Popular teve aval de João Campos e se dá após Miguel recuar de integrar chapa de Raquel Lyra
Publicado: 01/08/2026 às 16:36
Fernando Bezerra Coelho e Marília Arraes (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado e Reprodução/Redes Sociais/Marília Arraes)
As conversas tiveram início logo cedo, às 7h deste sábado (01), e se esticaram até as 14h. O ex-senador Fernando Bezerra Coelho é filiado ao MDB e recebeu, do conjunto da Frente Popular, o convite para integrar a suplência de Marília Arraes, que terá o nome formalizado para concorrer ao Senado na chapa de João Campos, em convenção também neste sábado.
No grupo dos Coelho, se diz que o gesto na direção de Fernando se deu com “muito acolhimento”. Por ele ser filiado ao MDB, que já integra a coligação de João Campos, essa montagem é possível.
Fernando é pai de Miguel Coelho, filiado ao União Brasil, que declinou de ocupar uma das vagas para o Senado na chapa da governadora Raquel Lyra também neste sábado.
Com isso, o nome da Federação União Progressista que vai concorrer à Casa Alta é Eduardo da Fonte, do PP. A chapa da gestora do PSD será formalizada em convenção neste domingo (2) e conta ainda com Túlio Gadêlha como pré-candidato a senador.
A construção com Fernando Bezerra Coelho passou por vários integrantes da Frente Popular, que tiveram carta branca do ex-prefeito do Recife, João Campos, para atuar nisso. A própria Marília Arraes falou com FBC e vários telefonemas foram trocados.
O martelo ainda não foi batido e o Palácio do Campos das Princesas estaria agindo para conter o avanço da aliança de João Campos nessa direção. Até então, outros nomes chegaram a ser ventilados para suplência de Marília Arraes. Entre eles, Arlen Pereira, do Rio de Janeiro, braço direito do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, além de Luciano Vasquez, coordenador político da campanha dela, como a coluna cantara a pedra.