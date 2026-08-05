Federação composta por Solidariedade e PRD declara neutralidade na eleição presidencial

Em nota, a direção nacional afirmou que a medida busca preservar a independência da federação diante do cenário de polarização política

Solidariedade já havia declarado que não apoiaria nem o Lula nem Flávio Bolsonaro e citou a falta de interlocução com as duas campanhas (Divulgação / Solidariedade)

A Federação formada por Solidariedade e PRD Solidária oficializou nesta quarta-feira, (5) a adoção da neutralidade na disputa presidencial para dar autonomia aos diretórios estaduais. Em nota, a direção nacional afirmou que a medida busca preservar a independência da federação diante do cenário de polarização política e permitir que cada liderança tome sua própria decisão.

"A experiência de eleições anteriores demonstrou que o simples apoio formal, desacompanhado de espaço para diálogo e influência não atende aos objetivos da Federação nem aos interesses de seus filiados", diz o comunicado.

O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, já havia adiantado a neutralidade em entrevista ao Broadcast Político, em 24 de julho.

Na ocasião, ele afirmou que o partido não apoiaria nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem o senador Flávio Bolsonaro (PL) e citou a falta de interlocução com as duas campanhas.