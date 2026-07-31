PP reafirma neutralidade nas eleições e diz que Tereza Cristina acatou decisão

Senadora Tereza Cristina (PP-MS) (Ton Molina/Agência Senado)

O Progressistas (PP) divulgou nota nesta sexta-feira (31) em que reafirma o posicionamento de manter a naturalidade no processo eleitoral deste ano. A legenda ainda informa que “a decisão foi acatada pela líder no Senado Federal, senadora Tereza Cristina”.

“O Progressistas, após consulta aos seus diretórios estaduais, decidiu, por maioria, permanecer neutro no processo eleitoral. Diante disso, reiteramos a posição de não convocar Convenção Nacional. A decisão já foi comunicada e acatada pela nossa líder no Senado Federal, senadora Tereza Cristina”, diz o texto publicado nas redes sociais do PP.

Na quinta (30), aliados do senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), confirmaram Tereza como vice de Flávio. Logo após, no entanto, a própria senadora disse que nada estava definido e apenas confirmou que se encontrou com Flávio e que o assunto da candidatura à vice-presidência esteve na mesa.

O posicionamento de neutralidade da legenda na eleição presidencial já havia sido comunicada a Flávio, na última semana, pelo presidente nacional da sigla, senador Ciro Nogueira. A decisão seria para o primeiro turno, mas com possibilidade de ser estendida para o segundo turno.

Com o impasse, a vaga de vice-presidente na chapa de Flávio segue sem definição. O prazo para as coligações informarem todos os nomes da chapa majoritária se encerra na próxima quarta (5).

