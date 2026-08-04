União Progressista e PL ficam com maior fatia do guia eleitoral; veja distribuição

Tabela de representatividade divulgada pelo TSE tomou como base o quantitativo de parlamentares na Câmara; órgão também divulgou critério de participação em debates

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasi)

A Federação União Progressista terá o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão nas eleições de 2026, de acordo com a tabela de representatividade divulgada nesta terça-feira (4) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O grupo formado por União Brasil e Partido Progressistas conta com 104 deputados federais, seguido pelo Partido Liberal, com 98 parlamentares, e pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), que soma 81.

A quantidade de parlamentares eleitos é o principal critério para a distribuição do tempo do guia eleitoral gratuito, conforme orienta a Portaria nº 473 do TSE. De acordo com a legislação, 90% do tempo total é repartido de forma proporcional ao número de representantes na Câmara dos Deputados, enquanto os 10% restantes são distribuídos de forma igualitária.

Para efeitos de cálculo, o TSE considerou 510 deputados federais eleitos que atingiram os requisitos mínimos da Emenda Constitucional nº 97/2017, a chamada Cláusula de Desempenho. A medida estabelece critérios como um quantitativo mínimo dos votos válidos nacionais para que os partidos possam acessar recursos do Fundo Eleitoral e do tempo do guia eleitoral.

Confira a distribuição para o guia eleitoral:

Federação União Progressista — 104 deputados federais

PL — 98 deputados federais

Federação Brasil da Esperança — 81 deputados federais

PSD — 42 deputados federais

MDB — 41 deputados federais

Republicanos — 41 deputados federais

Podemos — 20 deputados federais

Federação PSDB/Cidadania — 18 deputados federais

PDT — 16 deputados federais

Federação PSOL/Rede — 15 deputados federais

PSB — 15 deputados federais

Federação Renovação Solidária — 12 deputados federais

Avante — 7 deputados federais

Participação em debates eleitorais

Já na definição da participação em debates eleitorais, o cálculo leva em conta tanto os parlamentares da Câmara dos Deputados, como os representantes no Senado Federal. Neste caso, o total considerado sobe para 591 parlamentares, com a Federação União Progressista novamente na frente, com 124 representantes, seguido pelo PL, com 107, e pela Federação Brasil da Esperança, que soma 89 deputados e senadores.

Confira a distribuição para a participação em debates:

Federação União Progressista — 124 parlamentares

PL — 107 parlamentares

Federação Brasil da Esperança — 89 parlamentares

PSD — 49 parlamentares

MDB — 49 parlamentares

Republicanos — 44 parlamentares

Podemos — 25 parlamentares

Federação PSDB/Cidadania — 24 parlamentares

Federação PSOL/Rede — 20 parlamentares

PDT — 18 parlamentares

PSB — 18 parlamentares

Federação Renovação Solidária — 17 parlamentares

Avante — 7 parlamentares

