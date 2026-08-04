União Progressista e PL ficam com maior fatia do guia eleitoral; veja distribuição
Tabela de representatividade divulgada pelo TSE tomou como base o quantitativo de parlamentares na Câmara; órgão também divulgou critério de participação em debates
Publicado: 04/08/2026 às 16:12
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasi)
A Federação União Progressista terá o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão nas eleições de 2026, de acordo com a tabela de representatividade divulgada nesta terça-feira (4) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O grupo formado por União Brasil e Partido Progressistas conta com 104 deputados federais, seguido pelo Partido Liberal, com 98 parlamentares, e pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), que soma 81.
A quantidade de parlamentares eleitos é o principal critério para a distribuição do tempo do guia eleitoral gratuito, conforme orienta a Portaria nº 473 do TSE. De acordo com a legislação, 90% do tempo total é repartido de forma proporcional ao número de representantes na Câmara dos Deputados, enquanto os 10% restantes são distribuídos de forma igualitária.
Para efeitos de cálculo, o TSE considerou 510 deputados federais eleitos que atingiram os requisitos mínimos da Emenda Constitucional nº 97/2017, a chamada Cláusula de Desempenho. A medida estabelece critérios como um quantitativo mínimo dos votos válidos nacionais para que os partidos possam acessar recursos do Fundo Eleitoral e do tempo do guia eleitoral.
Confira a distribuição para o guia eleitoral:
Federação União Progressista — 104 deputados federais
PL — 98 deputados federais
Federação Brasil da Esperança — 81 deputados federais
PSD — 42 deputados federais
MDB — 41 deputados federais
Republicanos — 41 deputados federais
Podemos — 20 deputados federais
Federação PSDB/Cidadania — 18 deputados federais
PDT — 16 deputados federais
Federação PSOL/Rede — 15 deputados federais
PSB — 15 deputados federais
Federação Renovação Solidária — 12 deputados federais
Avante — 7 deputados federais
Participação em debates eleitorais
Já na definição da participação em debates eleitorais, o cálculo leva em conta tanto os parlamentares da Câmara dos Deputados, como os representantes no Senado Federal. Neste caso, o total considerado sobe para 591 parlamentares, com a Federação União Progressista novamente na frente, com 124 representantes, seguido pelo PL, com 107, e pela Federação Brasil da Esperança, que soma 89 deputados e senadores.
Confira a distribuição para a participação em debates:
Federação União Progressista — 124 parlamentares
PL — 107 parlamentares
Federação Brasil da Esperança — 89 parlamentares
PSD — 49 parlamentares
MDB — 49 parlamentares
Republicanos — 44 parlamentares
Podemos — 25 parlamentares
Federação PSDB/Cidadania — 24 parlamentares
Federação PSOL/Rede — 20 parlamentares
PDT — 18 parlamentares
PSB — 18 parlamentares
Federação Renovação Solidária — 17 parlamentares
Avante — 7 parlamentares