EUA se aproximam do Paraguai, enquanto Lula conversa com Putin

Marco Rubio e Ruben Ramírez, ministro das Relações Exteriores do Paraguai, apertam as mãos após assinarem memorando (Mandel Ngan/AFP)

Os governos do Paraguai e dos Estados Unidos da América assinaram nesta terça-feira (4) um memorando de entendimento sobre cooperação estratégica no campo de assuntos nucleares civis. O movimento é mais uma aproximação do governo do presidente Donald Trump com seu aliado ideológico Santiago Peña.

O acordo foi selado pelos ministros das Relações Exteriores dos dois países: Marco Rubio e Ruben Ramirez. "Acho que este memorando de entendimento reflete essa cooperação contínua. Sempre tivemos fortes vínculos entre os Estados Unidos e o Paraguai e eles só ficaram mais fortes", disse Rubio durante a cerimônia para a assinatura.

Ramirez, por sua vez, disse que os dois países estão trabalhando em segurança, comércio e investimentos. "Isso porque compartilhamos valores e princípios, liberdade, democracia, direitos humanos e Estado de Direito, que nos permitem trabalhar muito próximos um do outro", disse.

Em paralelo, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou por telefone nesta terça-feira com o presidente russo, Vladimir Putin. Segundo o Kremlin, os líderes discutiram formas de fortalecer a relação bilateral em várias áreas", ressaltando que "uma atenção particular deve ser dada à expansão e à diversificação do comércio bilateral".