Brasil seguirá em frente sem colocar boné de presidente de nenhum outro país, diz Haddad
Haddad ainda frisou que, em um cenário turbulento e permeado de incertezas, "é preciso um marujo confiável e experiente"
Publicado: 02/08/2026 às 13:00
(Reprodução)
O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) disse neste domingo (2) que o País vai seguir de cabeça erguida frente às incertezas e ameaças internacionais.
"O Brasil está sendo reconstruído e vai continuar seguindo em frente. De cabeça erguida, sem abaixar a cabeça diante do presidente de nenhum outro país, sem colocar boné de presidente de nenhum outro país", salientou Haddad, durante a Convenção Nacional do PT, na Expo Center Norte, em São Paulo.
Haddad ainda frisou que, em um cenário turbulento e permeado de incertezas, "é preciso um marujo confiável e experiente". "É preciso alguém que saiba conduzir o navio, acionar os instrumentos necessários para proteger o Brasil, preservar a nossa soberania, resguardar a nossa autonomia e afirmar a nossa voz no cenário internacional. Não há ninguém no mundo, hoje, que possa fazer isso melhor do que Lula", reiterou.
A Convenção Nacional do PT oficializou a candidatura da chapa de Lula e Geraldo Alckmin para o Executivo Nacional.