EUA revoga visto de embaixadora do Brasil

Maria Luiza Ribeiro Viotti (Wolfganga Kumm/AFP)

Os Estados Unidos revogaram o visto da embaixadora brasileira Maria Luiza Ribeiro Viotti diante da falta de agrément (aval) para seu embaixador nomeado em Brasília, informou, nesta terça-feira (4), um alto funcionário do Departamento de Estado.

A embaixadora pode, no entanto, permanecer no país, à espera da resolução do impasse diplomático, acrescentou o alto funcionário por teleconferência.

"Isso não é o mesmo que expulsar a pessoa do país. Significa que ela pode permanecer aqui, mas sem visto, e que seu visto será restabelecido se a situação for normalizada e o agrément for concedido ao embaixador que escolhemos", explicou a fonte.

O presidente Donald Trump escolheu em 1º de junho uma importante liderança republicana do estado da Flórida, Daniel "Danny" Perez, como novo embaixador em Brasília, mas sua confirmação pelo Senado foi adiada devido à falta desse "agrément", autorização concedida pelos governos anfitriões antes de receber um embaixador.

A fonte diplomática, que falou sob a condição de anonimato, explicou aos jornalistas que o governo Trump concluiu que o aval do governo brasileiro "provavelmente será adiado para depois das eleições" presidenciais no país, em outubro.

A embaixadora brasileira em Washington ocupa o cargo desde 2023.

A decisão diplomática, que dificulta ainda mais as já tensas relações entre os dois países, ocorre após vários incidentes registrados nos últimos meses, admitiu a fonte.

Em março, um alto funcionário americano que participaria de uma conferência sobre minerais críticos no Brasil teve o visto negado, explicou a fonte.

Em 25 de julho, Brasília voltou a negar vistos a dois funcionários americanos que pretendiam se reunir com autoridades eleitorais a menos de três meses das eleições presidenciais, por "risco de instrumentalização política".